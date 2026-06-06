Esta es la fecha en que se anuncia a los nuevos astronautas para el Artemis III

Artemis III ya se está preparando para su próxima misión y con ello la lista de astronautas que lo abordarán para su próximo viaje. La nave lanzará a personas al espacio; aquí te dejamos las fechas.

¿Cuántos astronautas van a abordar el Artemis III?

Los cuatro astronautas serán lanzados desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida en la nave espacial Orion, la cual viajará a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial, por sus siglas en inglés).

La misión pondrá a prueba las capacidades críticas de encuentro y acoplamiento entre Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje humano necesarios para llevar a los astronautas a la superficie lunar. Basándose en el exitoso vuelo de prueba tripulado de Artemis II en abril, Artemis III allanará el camino para futuras misiones a la Luna.

¿Cuándo es y dónde ver EN VIVO el despegue de Artemis III?

El lanzamiento está programado para abril de este año, pero el aviso de los nombres de los astronautas que viajarán a bordo de Artemis III se darán a conocer el próxima semana, en específico el 9 de junio 2026.

El 9 de junio anunciaremos a los astronautas que orbitarán la Tierra en la misión @NASAArtemis III.

Mira el evento en vivo y en inglés a las 8 a.m. PDT para conocer quiénes probarán las capacidades de acoplamiento necesarias para alunizajes tripulados. https://t.co/E6u3bVjbA8 pic.twitter.com/cXmZ83E9E6 — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) June 6, 2026

Si no te quieres perder el despegue en vivo da clic aquí.

¿Hay un nuevo objetivo para el viaje de Artemis III?

La NASA enviará astronautas en misiones cada vez más complejas para explorar más de la Luna con fines de descubrimiento científico y para continuar sentando las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

