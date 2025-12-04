“Por facilitar la inmigración ilegal": EU restringió visas a a 6 mexicanos

El Departamento de Estado de EU revocó visado y tomó medidas para imponer restricciones de visas a mexicanos que presuntamente facilitan la migración ilegal hacia Estados Unidos. Esta acción se dirige a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México.

Las autoridades identificaron a estos individuos por proporcionar servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente a Estados Unidos.

Esta medida se aplica bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Dicha sección prohíbe la entrada a quienes, por su ingreso o actividades, puedan generar consecuencias adversas significativas para la política exterior estadounidense.

Rubio Announces Visa Restrictions on Anyone Carrying Out ‘Violations of Religious Freedom’https://t.co/fOrVdUBYYc — Karoline Leavitt (@PressSec) December 3, 2025

Investigan rutas de tráfico en México

Las investigaciones indican que los individuos sancionados organizaban el transporte de extranjeros, incluyendo menores, desde el Caribe y otras regiones. Los viajes tenían como destino puntos de tránsito clave en Centroamérica. Desde allí, muchos de estos extranjeros fueron detectados intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

El Departamento de Estado agregó que busca impedir que estas personas ingresen a su país mediante la revocación y la imposición de restricciones de visa. Estados Unidos asegura que no tolerará ningún intento de socavar su seguridad nacional o sus leyes migratorias.

Estados Unidos actuará contra quienes lucran con la migración en México

El Departamento de Estado afirmó que se asegurará de que quienes lucran con la migración ilegal enfrenten las consecuencias. La administración estadounidense advirtió que actuará de manera contundente contra las redes de tráfico de personas para proteger sus fronteras.

Esta acción subraya la postura de Estados Unidos de combatir la inmigración ilegal atacando a las redes y empresas que facilitan los movimientos de personas, especialmente cuando involucran a menores en rutas peligrosas hacia el norte.

Recordemos que estas medidas drásticas respecto a la entrada a este país están comandadas por el presidente repúblicano, Donald Trump, quien continúa blindando al país americano contra cualquier situación que derive en inmigración hacia la nación.

.@StateDeputySpox Pigott on how every U.S. visa decision is a national security decision: “We reexamine these processes, see ways that we can improve, and make sure that we have people here in this country that aren't going to hurt Americans.” pic.twitter.com/RmjmMATgyZ — Department of State (@StateDept) December 3, 2025

Suspenden visado de Estados Unidos a 19 países

Donald Trump anunció la suspensión de visado y otras solicitudes migratorias provenientes de 19 países; entre las naciones afectadas están Cuba, Venezuela, Haití y otros estados de Medio Oriente y África.

Autoridades estadounidense justificaron la medida asegurando que estas podrían significar un peligro en seguridad nacional.