Roban identidad a víctimas de derrumbe de Miami para hacer compras

Las autoridades de Miami detuvieron a cuatro personas, quienes presuntamente robaron la identidad de al menos siete víctimas del derrumbe del edificio de condominios Champlain Towers que dejó 98 muertos en junio pasado.

En julio pasado, una familiar de una de las víctimas se dio cuenta del robo de identidad y dio aviso al Departamento de Policía de Surfside.

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Se trata de Nicole Ortiz, hermana de Ana, quien murió en el derrumbe, quien notó que en el Ipad de su hermana había notificaciones de correo sobre tarjetas de crédito y cambios de dirección y transferencias de dinero.

Pero el caso de Ana no fue el único, de acuerdo con las autoridades Miami, ya que también tenían de otros casos similares de robo de identidad.

U.S. Marshals assisted the Miami-Dade State Attorney Office in arresting 3 fraudsters who stole the identities of 3 victims who died from Junes' deadly South Florida building collapse that resulted in 93 deaths.​ @KathyFndzRundle @MiamiDadePD pic.twitter.com/0EVykHeKnZ — U.S. Marshals (@USMarshalsHQ) September 9, 2021

Autoridades de Miami detectan robo de identidad de víctimas de derrumbe

La policía de Miami-Dade y agencias federales iniciaron una investigación y detectaron en principio que había al menos tres acusados de robar identidad de las siete víctimas del derrumbe, cinco de ellas murieron en la zona.

Los sospechosos robaron un total de 45 mil dólares que usaron para comparar artículos costosos, como zapatos y bolsos de diseñador.

Más tarde, la fiscal de Miami-Dade, Katherine Fernandez, informó sobre la detención de tres de los sospechosos: Betsy "N", de 30 años; Rodney "N", de 38 años; y Kimberly Michelle "N", de 34 años", quienes están acusados de defraudar y robar la identidad de las víctimas.

El 9 de septiembre pasado las autoridades detuvieron a un cuarto implicado, Nelson "N", de 20 años, quien es hermano de Betsy.

Los cuatro forman una red organizada para defraudar y en caso de ser declarados culpables, pasarían entre 15 y 30 años de cárcel, más porque se aprovecharon de la tragedia del derrumbe para enriquecerse.

Trio accused of stealing identities of Surfside condo collapse victims f... https://t.co/sz3zPx6ZI2 via @YouTube "Miami-Dade authorities arrested three suspects in the scheme Wednesday, saying they are professionals who preyed on families affected by the tragedy." (9-8-2021) — Joe Tobie Jr (@JoeTobie) September 11, 2021

De acuerdo con las indagatorias, días después del derrumbe, Betsy llamó a un banco para solicitar a nombre de una de las víctimas una tarjeta de crédito.

La sospechosa le dijo al empleado del banco que era una víctima del derrumbe de Miami y que sus pertenencias estaban ahí, según una grabación que se difundió en una conferencia de prensa-

Además, esta red de defraudadores daba direcciones equivocadas para evitar el rastreo de las autoridades.

Familiares de otra de las víctimas del robo de identidad contaron que se dieron cuenta de las transferencias durante el día del velorio de sus seres queridos.

"No encuentro un crimen más despreciable que robar a los muertos", dijo Sergio Lozano, cuyos padres fallecieron en el derrumbe.

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