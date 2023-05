Identifican a acosador de mujer de 80 años en Guadalajara; así operaba

Un sujeto se convirtió en el acosador de una mujer de la tercera edad y operaba afuera de la casa de la propia víctima en Guadalajara, Jalisco. Este hombre tenía identificada a la mujer de 80 años y de manera constante se paraba frente a su domicilio para acosarla.

La forma de operar del acosador quedó registrada por las cámaras de seguridad colocadas al exterior de la casa de la mujer de 80 años. En las imágenes se ve a un hombre que estaciona su vehículo color rojo afuera de donde comete su agresión. La banqueta y una jardinera es lo único que se interponen entre el acosador y la ventana de su víctima.

Enseguida, el sujeto desciende de lo que parece una camioneta, misma que queda estacionada en la calle Rafael Buelna en la colonia Blanco y Cuéllar del municipio de Guadalajara. Se queda parado por unos minutos para observar que nadie lo vea, voltea de un lado a otro hasta que empieza a asomarse por la ventana de la señora María, una mujer de poco más de 80 años de edad.

Lo que este sujeto no esperaba era que las cámaras de videovigilancia grabarían su rostro y su forma de actuar, pues desde hace más de dos meses, este acosador hacía la misma rutina.

¿Qué hacía el acosador para intimidar a su víctima de 80 años en Guadalajara?

“Se sube a la ventana y le toca a mi mamá como para que mi mamá le abriera; pero no es la primera vez que lo hace, ya van varias veces que el sujeto hace lo mismo. Pero ya traía los pantalones abajo, fue cuando ella nos dijo: llega un muchacho, me toca (la puerta y ventana) y trae los pantalones abajo"; dijo Adriana, la hija de María Ruvalcaba.

Y sí, con la parte superior del pantalón abajo y la insistencia de que su moradora le abriera la puerta para que lo viera, era como el acosador generaba temor a la señora María, quien afirma, se encuentra asustada e insegura por estos hechos de acoso, pues dice, ya no puede salir a la calle y ni siquiera a caminar con tranquilidad.

“Yo no’más (sic) no salía y pues no le veía la cara. A mí me da miedo abrir la puerta, no porque me toquen la puerta pues voy a abrir, verdad, pues no. Le dije sabes qué, te estás grabando tu solo; volteó a la cámara, se bajó y se fue en friega y ya no hizo nada. Ahorita me pasó a mí y después a otra persona, porque él ya está confiado en poder asustar a cualquier mujer"; dijo para Fuerza Informativa Azteca, María Ruvalcaba, víctima de acoso.

Fuerza Informativa Azteca

En tanto, por este caso la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) abrió una carpeta de investigación para dar con este hombre acosador, incluso, la policía de Guadalajara informó a través de su área de Comunicación Social que tiene ya conocimiento del caso, por lo que en los próximos días ampliarán el horario de rondines en la colonia Blanco y Cuéllar.