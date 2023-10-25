Se busca comunicar al estado de Guerrero mediante la vía satelital: IFT

Luego del devastador impacto del huracán Otis en costas del estado de Guerrero, se han visto afectadas las telecomunicaciones fijas y móviles, además de la radiodifusión en la entidad. Ante la situación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) busca comunicar al estado mediante la vía satelital.

E IFT trabaja en la búsqueda del apoyo de proveedores de redes satelitales con la finalidad de lograr comunicar vía satélite a las poblaciones afectadas. Cabe recordar que tras el paso del huracán Otis en el estado de Guerrero, el Instituto Federal de Telecomunicaciones activó las comunicaciones para los casos de emergencia mediante operadores de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, todo con la finalidad de que se diera a conocer la situación respecto de la infraestructura, además de la prestación de los servicios.

¡#Acapulco está incomunicado!



No hay forma de llegar. Los principales accesos están destruidos y los aeropuertos están cerrados. No hay señal de celular.



El huracán #Otis impactó con mucha fuerza y arrasó con todo.



El reporte de @navarromx_ | https://t.co/bBAf2HReSA pic.twitter.com/PXxPKuCnYc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

¿Cuáles son los daños en las telecomunicaciones del estado de Guerrero?

Los operadores de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión reportaron daños en su infraestructura además de que con la falta de suministro eléctrico también se afectó a la prestación de los servicios de telefonía, radio y hasta televisión en diversas localidades del estado de Guerrero.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se mantiene en contacto con autoridades, protección civil, además de operadores de radiodifusión y telecomunicaciones para mantenerse al pendiente y en la contribución del restablecimiento de los servicios de comunicación.

El IFT trabaja en alternativas para lograr el apoyo de proveedores de redes satelitales y así establecer las comunicaciones en las poblaciones afectadas mediante vía satelital mientras se restablecen los servicios móviles y fijos. Operadores de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones realizaron trabajos para revisión y reparación de la infraestructura afectada a lo largo y ancho del estado de Guerrero.