Impactantes imágenes de la secuelas que dejó el tifón “Mawar” en Guam

El tifón “Mawar” tocó la isla de Guam como categoría 4, lo que dejó gran destrucción en el territorio perteneciente a Estados Unidos, aunque por fortuna no se reportaron muertos ni heridos de consideración, informó el gobernador León Guerrero.

El tifón dejó severos daños materiales como infraestructuras destruidas, autos destrozados, árboles caídos y severas inundaciones en gran parte de la isla.

“Mawar” registró vientos de hasta 240 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y olas de hasta nueve metros de altura en la isla del pacífico occidental.

El gobernador de Guam exhortó a las autoridades a seguir cuidándose y permanecer en casa, pues aunque la tormenta ya comenzaba a abandonar la isla aún se podían sentir los fuertes vientos.

Las autoridades indicaron que prácticamente toda la isla se encontraba sin suministro eléctrico, ya que solo mil de los 52 mil habitantes seguían teniendo luz en sus hogares. El suministro de agua también se interrumpió en algunas zonas.

Tifón “Mawar” se fortalece pero se aleja de la isla Guam

A medida que el tifón “Mawar” se alejaba de la isla Guam, se iba fortaleciendo, al grado que alcanzó vientos sostenidos de 265 kilómetros por hora con ráfagas de 320 km/h, lo que lo hacía equivalente a un huracán categoría 5.

El tifón “Mawar” continúa alejándose de Guam y moviéndose hacia el oeste-noroeste con dirección a Filipinas y Taiwán, sin embargo, no se espera que en los próximos días, cuando más potencia tenga toque tierra.

Los meteorólogos pronostican que en las próximas 12 a 24 horas alcance su máximo fortalecimiento y después comience a debilitarse.