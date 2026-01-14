“Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”, ya son marcas oficiales ante el IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) dio él registró de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero” a favor de Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, Michoacán y viuda de Carlos Manzo.

IMPI da marcas a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán

De acuerdo con el IMPI , ambos registros fueron otorgados el pasado 8 de enero de 2026 y tendrá una vigencia de diez años, es decir, hasta el 8 de enero de 2036.

Por lo que Grecia Quiroz adquiere los derechos legales para el uso exclusivo de ambas denominaciones dentro de los rubros establecidos en el registro marcario.

Grecia Quiroz obtiene del IMPI el registro de las marcas “Carlos Manzo” hasta 2036|Especial

Los documentos señalan que las marcas podrán utilizarse para servicios de organización de reuniones políticas, cabildeo político relacionado con servicios profesionales legalmente regulados, así como para la asesoría en materia de organización ciudadana.

Estos usos están delimitados conforme a las clasificaciones y alcances que reconoce la legislación en materia de propiedad industrial.

“Carlos Manzo” marca registrada por el IMPI|Especial

El registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) otorga protección legal sobre el nombre y permite a su titular impedir que terceros hagan uso no autorizado de las denominaciones registradas en actividades similares.

La vigencia puede ser renovada una vez concluido el periodo establecido, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.

¿Qué es el "Movimiento del Sombrero"?

El "Movimiento del Sombrero" es un proyecto político que se originó como una asociación independiente, que tuvo notoriedad pública en junio de 2024, luego de que tres de sus integrantes lograran obtener cargos de elección popular en Michoacán.

Carlos Manzo Rodríguez, fundador y máximo dirigente de este movimiento, fue la primera persona en alcanzar la Presidencia Municipal de Uruapan por la vía independiente, al obtener 95 mil 381 votos en los comicios.

“El del sombrero” ya no está, pero su valentía sigue viva.



Carlos Manzo, alcalde independiente de #Uruapan, fue asesinado tras enfrentar sin miedo al #crimen y exigir apoyo a los gobiernos estatal y federal.



Con apenas 40 años, cumplió su palabra de combatir a los verdaderos… pic.twitter.com/vgThkgLlZU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 4, 2025

En ese mismo proceso electoral, otros dos miembros de "La Sombreriza" resultaron electos: Guadalupe Araceli Mendoza Arias como diputada federal por el Distrito 9 de Michoacán, y Carlos Bautista Tafolla como diputado local por el Distrito 20.