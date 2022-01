IMSS hace primera cirugía de columna por navegación intraoperatoria

Por primera vez, médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron una cirugía de columna por navegación intraoperatoria, conocida como “O-arm”, consistente en estabilizar fracturas a través de la fijación con tornillos transpediculares.

La cirugía se realizó en el Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación ubicado en Magdalena de las Salinas, Ciudad de México, a un paciente de 33 años que sufrió una fractura de columna luego de caer de una altura aproximada de ocho metros.

El IMSS explicó en un comunicado que la navegación intraoperatoria tiene diferentes beneficios, entre ellos, disminuir la morbilidad, menor invasión del cuerpo, y menos dosis de exposición radiológica para el paciente y el personal de salud.

Para lograr la histórica intervención, los cirujanos del Instituto recibieron una capacitación en Jacksonville, Estados Unidos, que se enfocó en aprender a utilizar equipo de fluoroscopia en intervenciones de columna.

Además de los cirujanos, la capacitación se impartió a personal de enfermería, biomédica, así como al de higiene y limpieza, señaló el IMSS .

Navegación intraoperatoria hace una fijación de tornillos más precisa

El doctor Fernando Servín Carmona, ortopedista y cirujano de columna del Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación, expuso que el sistema de navegación intraoperatoria da una visión tridimensional de las vértebras y es conveniente en la fijación de tornillos de una manera más precisa.

La colocación de los tornillos pediculares en la columna es un procedimiento que, en condiciones normales, no genera mayores complicaciones, sobre todo en aquellos pacientes en quienes los puntos de referencia anatómicos son muy claros y la tecnología de la imagen que acompaña al procedimiento es suficiente.

Sin embargo, hay una variedad de patologías difíciles que requieren el uso de tornillos pediculares, pero las referencias anatómicas en ocasiones carecen de claridad, por ejemplo, en la unión cérvico-torácica o en individuos obesos. “En estos casos la navegación en 3D proporciona información adicional valiosa”, añadió Servín Carmona.

En tanto, la ortopedista Elvia Janike Rodríguez Córdoba, señaló que el paciente sometido a la cirugía por navegación intraoperatoria tiene un buen pronóstico a pesar de que su fractura se generó en un lugar fundamental para la carga de la columna .

“Al momento de dar la estabilidad y la altura a la vértebra fragmentada, más la liberación, lograremos un buen resultado”, comentó la especialista del IMSS, quien participó en esta intervención quirúrgica.

El paciente, de nombre Efraín, llegó al Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación el pasado 14 de diciembre, y tras realizarle radiografías y una valoración sobre su lesión en la columna, los médicos lo sometieron a cirugía para aplicar por primera vez la “O-arm”.

Efraín agradeció al IMSS por las atenciones que recibió desde que llegó al hospital. “Si necesito algo de inmediato me atienden, me habían comentado que era muy bueno y ya estando aquí lo he comprobado”, manifestó el derechohabiente.