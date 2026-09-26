Ni en las películas: IMSS entrega por error a dos recién nacidas a familias equivocadas en Mexicali

El IMSS confirmó que dos recién nacidas fueron entregadas por error a familias que no les correspondían en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 de Mexicali, Baja California.

En un comunicado fechado este 25 de septiembre, el Instituto ofreció una disculpa a ambas familias, reconoció la gravedad del caso y aseguró que asumirá la responsabilidad de atenderlas.

El IMSS no detalló cómo ocurrió la confusión ni cuánto tiempo permanecieron las bebés con las familias equivocadas. Señaló que esos aspectos serán parte de la revisión de los procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal.

¿Qué hará el IMSS con las familias afectadas?

El Instituto informó que un equipo de su nivel central ya ofrece acompañamiento psicológico, médico y jurídico a las familias.

También trabaja junto con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California para vigilar y acompañar el caso.

Por tratarse de personas recién nacidas, el IMSS indicó que protegerá su identidad y sus datos personales.

¿Cómo evitar que un bebé sea entregado a la familia equivocada?

La identificación del recién nacido es considerada un elemento fundamental de seguridad hospitalaria. Las recomendaciones internacionales incluyen utilizar mecanismos inequívocos de identificación desde el nacimiento y mantenerlos durante la estancia hospitalaria.

Además, investigaciones sobre seguridad neonatal han documentado que los errores de identificación pueden ocurrir en hospitales y que los recién nacidos requieren medidas específicas debido a las dificultades para diferenciarlos mediante algunos identificadores convencionales.

¿Qué probabilidad hay de que dos bebés sean intercambiados?

No existe una cifra confiable que permita decir cuál es la probabilidad exacta de que ocurra un intercambio de bebés en un hospital. El IMSS tampoco proporcionó una estadística de frecuencia relacionada con este caso.

Lo que sí se sabe es que la identificación de recién nacidos representa un reto particular. Un estudio realizado en Baja California exploró incluso el uso de huellas dactilares sin contacto para identificar bebés; la investigación encontró que estas tecnologías pueden ayudar a mejorar la identificación, aunque su precisión varía según la edad del recién nacido y el momento en que se realiza el registro.

Por ahora, el IMSS informó que revisará todos los procedimientos de identificación obstétrica y neonatal para esclarecer qué ocurrió y, en su caso, deslindar responsabilidades.

