Trabajadores del IMSS e ISSSTE darían trato digno a derechohabientes

La Cámara de Diputados aprobó que los servidores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que ofrezcan trato digno en la prestación de servicios y en la atención a los derechohabientes.

Por unanimidad de 475 votos, los diputados aprobaron reformar los artículos 303 de la Ley del Seguro Social y 29 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Con esta reforma, que se turnó en el Senado para sus efectos constitucionales, obliga a que el IMSS y el ISSSTE deben de realizar de forma periódica y programada estrategias de capacitación y actualización en materia de ética y protocolos que aseguren una atención digna y eficiente a los derechohabientes.

IMSS lidera quejas por falta de trato digno a derechohabientes

La iniciativa indica que si bien tanto servidores públicos del IMSS como el ISSSTE están obligados a dar una atención de calidad, con ética, calidez, buen trato, igualdad y sin discriminación, existen miles de denuncias de maltrato a derechohabientes por parte del personal médico y administrativo.

Diputados argumentaorn que datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su sistema nacional de alerta de violación a los derechos humanos, revelan que el IMSS encabeza la lista de dependencias del gobierno con más quejas y en el periodo de enero a septiembre de 2021, ya que suman mil 950 y el ISSSTE le sigue con 712 quejas.

#ÚltimaHora Se avala con 475 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, diversas leyes del IMSS y del ISSSTE para brindar capacitación a su personal en materia de ética y protocolos para asegurar una atención eficiente y de calidad a los derechohabientes. pic.twitter.com/RsijByLQJT — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 30, 2022

Socorro Irma Andazola Gómez, diputada de Morena, dijo que era necesaria esta reforma, ya que durante años los testimonios de derechohabientes del IMSS e ISSSTE fueron de maltrato y falta de calidad en los servicios, por lo que de forma periódica y programada a los funcionarios en estrategias de capacitación y actualización.

Por ello, esta reforma busca mejorar la calidad de la atención a los derechohabientes y fortalecer el profesionalismo de los servidores público al dar un trato digno.