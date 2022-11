IMSS: Médicos realizan reconstrucción de columna a hombre de 55 años

En el Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León, un grupo de médicos especialistas lograron lo imposible, después de 8 largas y duras horas de operación le realizaron una reconstrucción de columna a Rodolfo León Rodríguez, chofer y trabajador de mantenimiento.

Don Rodolfo León Rodriguez volvió a sonreír después de 7 años de dolor y 6 meses postrado en cama. Desde 2015 presentó molestias en la columna vertebral, con la atención de los médicos del IMSS dichos dolores parecían estar controlados hasta que le detectaron Mal de Pott, el cual había destruido el 60 por ciento de su columna.

¿Cómo lograron la reconstrucción de la columna de Don Rodolfo?

El Dr. Abraham Isáis Gómez, especialista en Traumatología y Ortopedia con subespecialidad en Columna Vertebral, señaló que la experiencia en el quirófano fue un verdadero desafío para él y sus colegas, los médicos especialistas José Pablo Rodríguez López y Othoniel Cruz Jiménez del IMSS.

Al iniciar la cirugía los médicos se dieron cuenta que la columna del paciente estaba totalmente destrozada e inclusive el Dr. Isáis Gómez la describió como si hubiera explotado una bomba y tienes todos los pedazos por todas partes.

Fueron 8 largas y complicadas horas de operación, hasta que los médicos lograron la reconstrucción de columna de Don Rodolfo, para lograrlo le colocaron 8 tornillos, 2 barras, un travesaño y una estructura hecha con pequeños cuadritos de hueso, extraídos de la cadera del paciente, para reconstruir la columna destrozada.

UMAE No. 21 del @IMSSNL reconstruye con éxito columna destrozada de paciente postrado.



Don Rodolfo está sumamente feliz y agradecido con los médicos

Después de 4 días en recuperación Don Rodolfo fue dado de alta y mencionó que se sintió tan bien que no sabía si le habían hecho cirugía, porque no sentía ningún dolor, nada, hasta le pido a su esposa que le revisara la espalda.





“Los médicos son ángeles que me hicieron una hermosa cirugía, son una maravilla, me regresaron mi salud, la felicidad volvió a mi vida, porque recuperé la libertad y no solo cumplí mi sueño de caminar, también volví a conducir y pasear en bicicleta”, mencionó Don Rodolfo.

¿Qué es el Mal de Pott?

El Mal de Pott se refiere a la tuberculosis de la columna, una enfermedad infecciosa grave, ocasionada por la migración bacteriana a la columna vertebral. Los síntomas son dolor, rigidez, espasmos musculares, abscesos y deformidad en la columna vertebral, reveló el IMSS .

Con frecuencia el Mal de Pott o la tuberculosis de la columna está asociado con la pobreza, hacinamiento, desnutrición, alcoholismo, drogadicción, diabetes y al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).