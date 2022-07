Incendio consume 7 casas en al norte de Monterrey, Nuevo León

7 casas pequeñas de madera fueron consumidas por un incendio en la Colonia La Alianza al norte de Monterrey, en Nuevo León.

25 personas entre ellos niños quedaron en la calle y todo terminó en ruinas.

Eimy es una de las afectadas, su pequeño patrimonio quedó reducido en cenizas.

“Solamente recuerdo que estaba yo dormida, pues estaba con una de mis cuñadas y ya no más cuando vamos, ella salió y me dijo, que estaba que estaba bueno, que se estaba quemando a un lado y pues yo dormida todo me desperté y salí como si nada y salimos a la carrera porque me sacaron de la casa y pues ya cuando corrí se estaba quemando la cocina, salimos y ya me fui y ya no vi nada,” comentó Eimy, afectada.

Este incendio fue reportado la tarde del miércoles en un predio irregular ubicado en las Calle Palmar y Neptuno.

Los bomberos y brigadistas de Protección Civil combatieron las llamas.

Pero fue inútil el fuego ganó la batalla dejando sin hogar a las familias. Afortunadamente ninguna resultó con lesiones porque pudieron salir de sus casas a tiempo.

El siniestro dejó a 25 personas damnificadas, con sus hogares hechos cenizas, ahora tendrán que empezar de nuevo.

"¿Qué perdieron aquí?, pues todo no pudimos sacar nada, porque pues fue cuestión de segundos cuando salimos; con lo que sea pues de todos modos nosotros perdimos todo, ósea no pudimos sacar nada,” finalizó la entrevista Eimy, afectada por el incendio.

Hoy una tragedia material los ha alcanzado y también los ha dejado sin un lugar donde vivir y anhelando un poco de ayuda en la colonia la alianza al norte de Monterrey, en Nuevo León.

Lanzan bombas molotov a transporte público en Chilpancingo

Personas desconocidas lanzaron bombas molotov contra un autobús de pasajeros de la ruta Chilpancingo-Colotlipa del municipio de Qiechultenango, Guerrero; la unidad de transporte público se encontraba estacionada sobre la lateral del Boulevard Vicente Guerrero en el sentido sur-norte.

Los hechos se registraron al filo de las siete de la mañana de este viernes cuando se reportó al número de emergencias 911 el incendio de este autobús de pasajeros.

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer y su familia se encontraban durmiendo en el interior de la unidad, cuando les lanzaron bombas molotov al interior, afortunadamente lograron salir a tiempo y solo sufrieron crisis nerviosa.

Al lugar de la agresión, llegaron bomberos, quienes sofocaron el fuego, así como autoridades que resguardaron la zona, para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Mientras que equipos de paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la familia que no sufrió lesiones pero sí crisis nerviosa por lo sucedido.