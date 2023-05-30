Incendio quema varias casas en Pensilvania y desplaza a decenas de personas

En Easton, Pensilvania, un incendio masivo de 3 alarmas que estalló en Easton, condado de Northampton, el lunes por la tarde dejó varias casas quemadas y decenas de personas desplazadas.

Las autoridades dicen que al menos 15 casas adosadas en la cuadra 900 de Ferry Street resultaron dañadas en el incendio.

Ningún residente resultó herido

Afortunadamente, ningún residente resultó herido o necesitó ser rescatado. Sin embargo, cinco bomberos sufrieron heridas leves debido a la lucha contra las llamas y tres recibieron atención médica, según las autoridades.

Las autoridades dicen que el incendio comenzó aproximadamente a las 3:30 p. m. Los bomberos respondieron rápidamente y controlaron el fuego.

Decenas de familias lo perdieron todo

Debido a los extensos daños que causó el incendio, decenas de familias ahora están desplazadas.

"Estaba en mi casa viendo la televisión cuando los vecinos me dijeron que había un incendio. Salí y este se estaba quemando", dijo Kevin Maxwell, un residente de las casas quemadas.

Maxwell es un veterano del ejército y le da crédito a su vecino por alertarlo para que saliera del edificio.

Dice que huyó lo más rápido que pudo, pero ahora no está seguro de lo que pudo haber dejado atrás.

Un amable vecino recuperó la bandera estadounidense del padre de Maxwell, una de sus posesiones más preciadas.

"Estoy pensando en todas las cosas sentimentales que perdí, así que puedo imaginar lo que perdieron en esas casas", dijo Maxwell.

Jemima Arcos, otra residente del edificio, dice que ella y su familia tuvieron que apresurarse para poner a salvo al padre de Arcos cuando estallaron las llamas.

Sacó a su padre que tiene cáncer

Su padre tiene cáncer terminal. Ella pudo sacarlo de la casa de manera segura, pero trágicamente, la familia perdió a sus dos gatos.

"Salimos, afortunadamente, por un cabello partido. Cuando salimos, las llamas estaban en mi habitación y estaba llena de humo", dijo Arcos. "Todavía estoy en estado de shock, no puedo creer que esto haya sucedido. Estábamos en casa y todas las casas literalmente se quemaron".

4 horas para controlar el incendio

El jefe de bomberos de Easton, Henry Hennings, declaró que el incendio estaba bajo control alrededor de las 8:00 p. m., más de cuatro horas después de que comenzara. Todas las casas sufrieron graves daños o fueron destruidas, dijo.

En una publicación en Facebook, el alcalde Sal Panto agradeció a los departamentos de bomberos vecinos y a los bomberos que acudieron en un feriado para ayudar a combatir el incendio.

La causa del incendio aún está bajo investigación, dicen las autoridades.

Para las familias que pueden haber perdido un hogar, la Cruz Roja dice que está abriendo un refugio en la Escuela Primaria Paxinosa en Easton.