Incendio consume 50 locales de central de abastos de Comitán

Comitán de Domínguez, Chiapas.- Un fuerte incendio se desató al interior de la central de abastos del municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas. De acuerdo con datos preliminares de Protección Civil municipal alrededor de 50 locales se consumieron en llamas.

“Estamos muy preocupado sí fue algo muy tremendo para nosotros más que nada en lo económico”. Fue la declaración de María del Carmen Becerra, una de las locatarias.

ALMOMENTO

INCENDIO EN CENTRAL DE ABASTOS DE COMITÁN ,Chis.



Logran controlar el incendio.

Comienza el recuento de daños.

Preliminares: alcanzó 50 locales

Se dio atención médica a tres elementos de emergencia, sin mayores daños.

Durante los primeros minutos comerciantes comenzaron a llegar para rescatar tanto como pudieran de mercancía, de aquellos locales que no fueron alcanzados por las llamas. Así narra una de las comerciantes los momentos de angustia: “Es un caos allá adentro y con eso de que no hay luz no se puede mover los pasillos están angostos está abarrotado de puestos, es difícil salir, es difícil sacar las cosas”.

La zona aledaña a la central de abastos sobre Boulevard Belisario Domínguez fue acordonada por elementos de emergencia de diferentes corporaciones: Cruz Roja Mexicana, policía municipal, así como Protección Civil de Comitán de Domínguez y San Cristóbal de las Casas que acudieron en apoyo para mitigar este incendio. Elementos del Ejército mexicano también apoyaron en las labores.

Luego de cinco horas de labor, el incendio se controló.

Saldo del incendio en Comitán

A decir de las autoridades de Protección Civil, tres elementos de la misma corporación requirieron de atención médica por intoxicación.

En tanto, aunque las pérdidas no sean cuantificado, se estiman millonarias.

Continúan las investigaciones en el inmueble para deterinar las causas que originaron este siniestro.

¿Dónde se ubica Comitán de Domínguez?

Comitán de Domínguez es la cuarta ciudad con mayor población del estado de Chiapas, cabecera municipal del municipio del mismo nombre. Tradicionalmente es conocida como Comitán de las Flores, pero ostenta el apellido Domínguez en honor a Belisario Domínguez Palencia, mártir de la Libre Expresión, originario de esta ciudad. Etimológicamente, Comitán viene del náhuatl Komitl-tlan, “lugar de alfareros”, cuyo término fue castellanizado luego de la Conquista.

Se caracteriza por su variedad de estilos arquitectónicos que van del barroco, neoclásico y el neogótico. Sus principales influencias culturales son derivadas de la Conquista, pero también cuenta con una rica historia y tradiciones mayenses, como los vestigios de Tenam Puente y Junchavín.