¡Alarma en Bangkok! VIDEO: Brutal incendio destruye famoso mercado de Tailandia

Un incendio nocturno destruyó 28 puestos comerciales en el mercado de Chatuchak, uno de los centros turísticos y comerciales más emblemáticos de Bangkok, capital de Tailandia. Las autoridades locales señalan que el siniestro ocurrió la noche del lunes y, de acuerdo con una evaluación preliminar, fue provocado por un cortocircuito eléctrico.

El fuego se reportó alrededor de las diez de la noche, hora local, cerca de la Puerta 1 del mercado, confirmó el teniente coronel Veerawat Praibung, de la policía de Bang Sue, por lo que se desplegó un operativo de emergencia con 10 camiones de bomberos, elementos policiales y voluntarios.

¿Cómo se originó el incendio en el mercado Chatuchak en Tailandia?

Conforme al jefe de seguridad del mercado, primero, el personal detectó olor a quemado y rastreó el origen hasta que dieron con un local. Los guardias intentaron sofocar las llamas con extintores, pero al ver que el fuego se propagaba con rapidez, solicitaron apoyo del cuerpo de bomberos.

Las llamas fueron controladas después de unos 30 minutos de intensas labores, sin que se reportaran personas lesionadas, uno de los datos más relevantes del incidente.

¿Por qué el fuego se propagó tan rápido en el mercado de Tailandia?

Las autoridades de Tailandia explicaron que los 28 puestos afectados, que cubren un área aproximada de 240 metros cuadrados, se encontraban distribuidos a lo largo de tres calles del Proyecto de Mercado 17.

La estructura del lugar, locales de acero de una sola planta, conectados entre sí, facilitó la rápida expansión del fuego. Este diseño, común en mercados populares, representa un riesgo adicional cuando se combina con instalaciones eléctricas antiguas o sobrecargadas.

Segundo incendio en pocos días en el mismo mercado

Este siniestro ha encendido las alertas, ya que se trata del segundo incendio reciente en Chatuchak. Cabe recordar que el pasado sábado, un incendio menor, también atribuido a un cortocircuito, dañó cámaras de seguridad, en ese mercado tailandés.

Las autoridades locales anunciaron que se realizará una revisión exhaustiva del sistema eléctrico del mercado para prevenir nuevos incidentes.

El mercado de fin de semana de Chatuchak recibe a más de 200 mil visitantes, cada fin de semana, por lo que este tipo de siniestros reabre el debate sobre la seguridad en espacios públicos masivos; ¿son suficientes las medidas actuales para proteger a comerciantes y turistas en uno de los mercados más grandes del mundo?