VIDEO | Fuerte incendio en casa en Azcapotzalco: mueren dos animalitos tras quedar atrapados

Un fuerte incendio se registró la tarde de este viernes 17 de julio de 2026 dentro de un inmueble de dos niveles esta tarde en la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, el incendio ocurrió en un domicilio de la colonia Potrero del Llano.

Una intensa movilización de servicios de emergencia se registró a consecuencia del incendio de un predio ubicado cerca del Eje Tres Norte.

Equipos de emergencia atienden incendio en azotea en Eje 3 y Jardín, en @AzcapotzalcoMx. pic.twitter.com/kjzaEFHiln — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 18, 2026

Así fue el incendio en casa en Azcapotzalco

En se cuenta de X, el Jefe Vulcano compartió un video del momento exacto en que las llamas consumían la casa, por lo que ante los hechos, bomberos arribaron al sitio.

En el video se observa las labores de rescate de los bomberos para sofocar el fuego, el cual puso en alerta a los vecinos de la zona.

#AlMomento, atendemos el reporte de un incendio en un domicilio de la Colonia Potrero del Llano, Alcaldía Azcapotzalco. Continuo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/GtXeeCdsHf — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) July 17, 2026

Descartan personas lesionadas tras incendio en Azcapotzalco

Posteriormente, el director de los bomberos informó que el fuego se originó en uno de los departamentos del inmueble y hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

La emergencia afortunadamente ya está controlada, sin embargo, las labores de remoción y enfriamiento aún continuarán.

Mueren dos animales tras incendio en casa en CDMX

De acuerdo con el saldo preliminar, solo dos personas fueron atendidas en el lugar por intoxicación, mientras que lamentablemente dos animalitos de compañía perdieron la vida, al no poder salir y quedar atrapados en medio del incendio.