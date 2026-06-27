Matan a balazos a sujetos en Paseo de la Reforma, frente a las letras de Tepito

Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este viernes 26 d ejunio de 2026 en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, por donde se ubican las letras de Tepito en el barrio bravo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Paseo de la Reforma y la calle Ignacio Comonfort, cuando las víctimas iban a bordo d eun vehículo.

Primeros reportes indican que los tripulantes del automóvil se detuvieron en esta zona para pedir asistencia mecánica tras una falle en el automóvil.

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