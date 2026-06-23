Metro CDMX: Estado del servicio, retrasos y estaciones con alta afluencia este 23 de junio de 2026.

Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear mejor tus traslados antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este martes 23 de junio de 2026.

¡Toma precauciones! La estación Zócalo de la Línea 2, que conecta Tasqueña con Cuatro Caminos, permanece cerrada hasta nuevo aviso. Si necesitas llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México, puedes utilizar como alternativas las estaciones Allende y Pino Suárez de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

Cabe recordar que la estación Chabacano, de la Línea 2, ya está abierta al público.