Metro CDMX: Estado del servicio, retrasos y estaciones con alta afluencia este 23 de junio de 2026
¿Cómo va la red del Metro CDMX hoy martes 23 de junio? Consulta los retrasos y estaciones cerradas en nuestro seguimiento minuto a minuto.
Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear mejor tus traslados antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este martes 23 de junio de 2026.
¡Toma precauciones! La estación Zócalo de la Línea 2, que conecta Tasqueña con Cuatro Caminos, permanece cerrada hasta nuevo aviso. Si necesitas llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México, puedes utilizar como alternativas las estaciones Allende y Pino Suárez de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.
Cabe recordar que la estación Chabacano, de la Línea 2, ya está abierta al público.
#MetroAlMomento— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026
La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. La estación Chabacano se encuentra abierta y en servicio para ascenso y descenso de personas usuarias.
La estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso. Como alternativas para… pic.twitter.com/HzLfuG7FE1
Metro CDMX: Estado del servicio, retrasos y estaciones con alta afluencia este 23 de junio de 2026.
Hombre se arroja a vías de Línea 2
El STC informó que restableció la circulación de trenes en Línea 2 después de que un hombre se lanzara a las vías.
#AvisoMetro: Se normaliza la circulación de los trenes en la Línea 2. El servicio se ofrece de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. https://t.co/heQ0uYnxt3— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026
Andenes llenos en Constitución de 1917
Usuarios comparten fotos de andenes llenos de personas en la terminal Constitución de 1917 de la Línea 8, contrario a lo que informa el metro de "afluencia controlada".
Asi constitución que pasa? pic.twitter.com/URy2JIPDsM— 🌟Chibi Axolotl🌟 (@Chibi_Axolotl) June 23, 2026
Afluencia controlada en 8 líneas del Metro CDMX
El STC asegura que hay circulación constante de trenes y afluencia moderada de usuarios en las Líneas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A y B.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026
La circulación de trenes en las Líneas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A y B es constante por ambas direcciones y la afluencia controlada.
La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales.… pic.twitter.com/cPLvNeqkCA
Retrasos en la Línea 12
Usuarios reportan que no hay avance de trenes en la Línea 12, en dirección a la terminal Mixcoac.
No avanza la línea 12 dirección mixcoac— Dave (@davircaa) June 23, 2026