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Metro CDMX: Estado del servicio, retrasos y estaciones con alta afluencia este 23 de junio de 2026

¿Cómo va la red del Metro CDMX hoy martes 23 de junio? Consulta los retrasos y estaciones cerradas en nuestro seguimiento minuto a minuto.

Terminal Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro CDMX.
Así va el Metro CDMx hoy. |X @Chibi_Axolotl.

Escrito por: César Contreras, Daniel Rivera Guzmán

Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear mejor tus traslados antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este martes 23 de junio de 2026.

¡Toma precauciones! La estación Zócalo de la Línea 2, que conecta Tasqueña con Cuatro Caminos, permanece cerrada hasta nuevo aviso. Si necesitas llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México, puedes utilizar como alternativas las estaciones Allende y Pino Suárez de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

Cabe recordar que la estación Chabacano, de la Línea 2, ya está abierta al público.

Metro CDMX: Estado del servicio, retrasos y estaciones con alta afluencia este 23 de junio de 2026.

Hombre se arroja a vías de Línea 2

El STC informó que restableció la circulación de trenes en Línea 2 después de que un hombre se lanzara a las vías.

Andenes llenos en Constitución de 1917

Usuarios comparten fotos de andenes llenos de personas en la terminal Constitución de 1917 de la Línea 8, contrario a lo que informa el metro de "afluencia controlada".

Afluencia controlada en 8 líneas del Metro CDMX

El STC asegura que hay circulación constante de trenes y afluencia moderada de usuarios en las Líneas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A y B.

Retrasos en la Línea 12

Usuarios reportan que no hay avance de trenes en la Línea 12, en dirección a la terminal Mixcoac.

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