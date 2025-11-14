Incendio en predio de Iztapalapa deja 10 perros rescatados y 50 desalojados

Una fogata que se salió de control provocó un fuerte incendio la noche de este jueves en un predio de la colonia San Juan Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa, lo que obligó al desalojo de emergencia de al menos 50 personas de viviendas contiguas para evitar una tragedia mayor.

El siniestro ocurrió en la calle Manzanares, donde se almacenaban grandes cantidades de madera y cartón, materiales que funcionaron como combustible y aceleraron la propagación de las llamas.

Rescatan a 10 perros entre las llamas en Iztapalapa

Dentro del predio habitaba un hombre de la tercera edad, quien afortunadamente logró salir a tiempo antes de que el fuego consumiera el lugar. Sin embargo, la preocupación se centró en los animales que vivían ahí.

En el sitio se encontraban 15 perros, de los cuales 10 fueron rescatados y atendidos por los servicios de emergencia. Los canes presentaron signos de intoxicación por humo y estrés, por lo que fueron trasladados a un albergue para recibir atención veterinaria y resguardo.

Vecinos intentaron sofocar el fuego

Ante la magnitud de las llamas, los vecinos de la zona se organizaron en los primeros minutos y, utilizando cubetas con agua, intentaron contener el fuego para evitar que alcanzara sus hogares.

Tras casi dos horas de labor, bomberos y protección civil lograron sofocar el incendio y procedieron a la remoción de escombros.

Tráiler choca contra puente en Tlalpan y lesiona a trabajadores

En otro hecho ocurrido durante la madrugada, dos trabajadores resultaron lesionados luego de que un tráiler que transportaba una excavadora chocara contra un puente vehicular en el sur de la Ciudad de México.

El accidente se registró en el cruce de la avenida Acoxpa y la Calzada de Tlalpan. La maquinaria pesada superaba el límite de altura permitido, impactando directamente contra la estructura del puente.

En ese momento, un grupo de trabajadores se encontraba realizando el vaciado de concreto para una ciclovía. Debido al impacto, al menos dos de ellos fueron alcanzados y proyectados contra el piso, sufriendo diversas lesiones.

🚨 Tres trabajadores resultaron lesionados en el sur de la #CDMX



Un tráiler que transportaba una excavadora chocó contra el puente de Acoxpa y Tlalpan: la maquinaria superaba la altura permitida y se impactó contra la estructura. En ese momento, los trabajadores vaciaban… pic.twitter.com/D2PnR3hQXQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2025

Paramédicos trasladaron a los heridos a un hospital cercano, mientras que el conductor del tráiler fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.