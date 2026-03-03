PERFIL de “El Chuta": El terrorista y narco de “Los Chapitos”, posible aliado del “Chapo Isidro”

En un movimiento judicial clave para Estados Unidos, un gran jurado federal en Chicago ha emitido una acusación formal contra Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”.

A sus 49 años, este operador originario de Los Mochis, Sinaloa, no solo enfrenta cargos por narcotráfico y posesión de armas de fuego, sino que se ha convertido en otro elemento del Cártel de Sinaloa que es acusado formalmente de terrorismo por el gobierno norteamericano.

La acusación, presentada el 26 de febrero de 2026, vincula directamente a Ibarra Félix con la facción de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, conocidos como "Los Chapitos", y resalta su papel como líder de una organización paramilitar extremadamente violenta.

¿Quién es Jesús Omar Ibarra Félix? Líder de las Fuerzas Especiales de Chuta (FECH)

De acuerdo con el expediente judicial 1:26-cr-00079, Ibarra Félix comandaba un grupo de seguridad de élite denominado Las Fuerzas Especiales de Chuta (FECH).

Esta célula no era un grupo de sicarios convencional; su función principal era proporcionar seguridad armada a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López durante su ascenso al liderato del cártel tras la captura de su padre en 2016.

Las FECH están acusadas de participar en conflictos armados abiertos para proteger el monopolio de la organización y garantizar que las rutas de importación de narcóticos hacia la frontera norte permanecieran bajo el control de la facción de los Guzmán.

Estados Unidos imputa a "El Chuta" por terrorismo

Lo que distingue esta acusación de otros procesos contra el narcotráfico es la inclusión del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2339B: proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Este cargo es posible gracias a que, el 20 de febrero de 2025, el Secretario de Estado de EU designó formalmente al Cártel de Sinaloa como una Organización Terrorista Extranjera (FTO).

Según la fiscalía, "El Chuta" continuó conspirando y desplegando a sus miembros armados incluso después de esta designación, sabiendo que la organización se dedicaba a actividades terroristas para alcanzar sus fines económicos.

Fentanilo por ametralladoras: El "negocio" de El Chuta

La investigación detalla un sofisticado esquema de intercambio comercial entre 2016 y 2026. Se alega que Ibarra Félix orquestó el intercambio de fentanilo y metanfetaminas por armamento de alto poder, específicamente ametralladoras y armas automáticas.



Producción masiva: El acusado supervisaba laboratorios en la región de Ahome, Sinaloa , donde operaba como "Jefe de Plaza".

El acusado supervisaba laboratorios en la región de , donde operaba como "Jefe de Plaza". Tráfico transfronterizo: Coordinaba la importación de mezclas que contenían más de 500 gramos de metanfetamina y 400 gramos de fentanilo hacia los Estados Unidos.

Coordinaba la importación de mezclas que contenían más de 500 gramos de metanfetamina y 400 gramos de fentanilo hacia los Estados Unidos. Alianzas estratégicas: A partir de mayo de 2025, "El Chuta" también habría comenzado a colaborar con Fausto Isidro Meza Flores El Chapo Isidro", quien actualmente figura en la lista de los 10 más buscados del FBI.

Estatus legal y "Operación Take Back America"

La imputación contra Ibarra Félix es parte de la iniciativa nacional Take Back America, la cual busca la eliminación total de los carteles y las organizaciones criminales transnacionales para proteger a las comunidades estadounidenses de la epidemia del fentanilo.

Actualmente, Jesús Omar Ibarra Félix se encuentra prófugo y se ha emitido una orden de arresto internacional en su contra. Los fiscales de Illinois y California advirtieron que, de ser capturado y sentenciado, "El Chuta" enfrenta una cadena perpetua obligatoria en una prisión federal.