Hasta que la celda los separe: los arrestan en Ecatepec y ‘posan’ tomados de la mano

El arresto de un hombre y una mujer llamó la atención en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Ambos, luego de ser puestos a disposición, mostraron su amor tomados de la mano, pues al ser fotografiados para el registro de la detención, no se soltaron.

Ambos fueron detenidos en Ciudad Cuauhtémoc por policías municipales, a quienes agredieron, de acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec.

¿Por qué detuvieron a hombre y mujer en Ecatepec?

Las autoridades informaron que el motivo de la detención de ambos fue luego de que oficiales que patrullaban por la zona observaron a una mujer y a un hombre ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública.

Juana Maricruz “N” y Carlos Armando “N”, como fueron identificados los detenidos, fueron informados de que estaban cometiendo una falta administrativa. Los hechos ocurrieron en la Cerrada Embajada de Japón, esquina con Avenida Las Torres.

Mujer agrede a policías de Ecatepec al ser arrestada

Al momento de ser detenidos, Juana Maricruz “N” y Carlos Armando “N” adoptaron una conducta agresiva.

La mujer se resistió y agredió físicamente a los oficiales, además de causar daños materiales, mientras que él mostró una actitud prepotente e intimidante.

Debido al comportamiento de ambos, fueron asegurados y trasladados al Centro de Justicia de Ecatepec, donde quedaron a disposición por su posible participación en los delitos de resistencia y lesiones dolosas.

¿Cuál es la multa por ingerir bebidas alcohólicas en la calle en Ecatepec?

El bando municipal de Ecatepec, de acuerdo con el Artículo 152, establece que es una infracción contra la seguridad ciudadana ingerir bebidas alcohólicas, tanto en la vía pública como a bordo de vehículos automotores que se encuentren en la misma.

Quien lo haga recibirá una multa de 40 a 60 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o de 18 a 24 horas de arresto. La UMA este año es de $4 mil 692 pesos a $7 mil 39 pesos.