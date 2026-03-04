Investigan tripulación de semisumergible por 179 bultos con droga en Colima

Un juez federal vinculó a proceso a Manuel “N”, Richard “N” y Jorge “N”, los tripulantes del semisumergible que la Secretaría de Marina aseguró el 19 de febrero pasado en costas de Manzanillo, Colima, en el que se localizaron 179 bultos con droga.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los acusa de delitos contra la salud en la modalidad de transporte de cocaína con la agravante de pandilla; también permanecerán en prisión en el Centro de Reinserción Social de Manzanillo. Aunque no se informó ni la procedencia ni el destino del narcótico.

Hallan toneladas de cocaína en sumergible

Un operativo ejecutado por la Secretaría de Marina permitió asegurar a bordo de un semisumergible varias toneladas de cocaína a más de 250 millas náuticas de la costa de Colima, al sur-suroeste del Puerto de Manzanillo.

Personal de la Armada de México interceptó la Embarcación de Bajo Perfil (LPV, por sus siglas en inglés) que transportaba aproximadamente 4 toneladas de cocaína.

Dicho aseguramiento representó una afectación directa a la economía de los grupos delictivos que operan en el corredor del Pacífico. Según datos de la Secretaría de Marina, la interceptación de estas 4 toneladas impide que millones de dosis lleguen a las redes de comercialización local e internacional.

Despliegan operativo para asegurar embarcación

En el operativo, las autoridades desplegaron un operativo compuesto por una patrulla oceánica que realizó el contacto físico y aseguramiento, dos aeronaves de ala fija y dos de ala móvil para el rastreo aéreo y dos patrullas interceptoras de apoyo en superficie.

En el operativo se contó con la colaboración de inteligencia internacional proveniente del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH) de Estados Unidos, lo que permitió precisar la ruta del semisumergible.

