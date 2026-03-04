Esperó a que llegara a casa y lo mató: Liliana acabó a golpes con un hombre en Ecatepec

Lo esperó a que llegara a casa y lo interceptó. La víctima era un hombre a quien agredió a golpes con una manopla tipo bóxer hasta matarlo. La culpable de este homicidio en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex) ya fue sentenciada tras este atroz crimen.

La víctima llegaba a su domicilio, momento en que fue interceptada por una mujer. Era Liliana Yocelín Jiménez Cabral, quien golpeó a un hombre, de acuerdo con la investigación.

Mujer tuvo cómplice para golpear y matar en Ecatepec

Este caso llegó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual, al tomar conocimiento de lo ocurrido, informó que la mujer actuó en complicidad con un sujeto para matar a la víctima.

Según quedó demostrado por medio de las investigaciones encabezadas por el agente del Ministerio Público, en junio de 2021, la víctima llegaba a su domicilio cuando fue interceptada por la sentenciada y otro hombre, quien ya está plenamente identificado.

Entre ambos comenzaron a golpearlo a la altura de la cabeza, él con un objeto contundente, mientras que ella lo hacía con una manopla tipo bóxer, ocasionándole heridas que le produjeron la muerte.

Sentencian a 40 años a mujer por homicidio en Ecatepec

Un juez sentenció a 40 años de prisión a Liliana Yocelín Jiménez Cabral, al demostrarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre.

La mujer fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. Una vez vinculada a proceso, la fiscalía aportó los elementos de prueba para tratar de demostrar su participación en el hecho y se determinó la culpabilidad de la mujer.

"Al tomar conocimiento de los hechos y mediante diferentes pruebas, esta Representación Social pudo identificar a los probables responsables del hecho, por lo que solicitó al Juez una orden de aprehensión, logrando así poner a disposición de la Autoridad Judicial a Liliana Yocelín Jiménez Cabral, quien fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona", informó la institución.