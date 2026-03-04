Denuncian a paseador en Narvarte por tener seis perros hacinados dentro de un microbús

Vecinos de la colonia Narvarte , en la alcaldía Benito Juarez, en la Ciudad de México (CDMX), denunciaron a un presunto paseador de perros por mantener al menos seis canes hacinados al interior de un microbús estacionado en la vía pública . La situación generó preocupación entre habitantes de la zona, quienes señalaron que escucharon ladridos constantes provenientes del vehículo.

Paseador de perros en problemas

De acuerdo con los reportes vecinales, los animales permanecían dentro de un camión de pasajeros aparentemente abandonado sobre la calle Adolfo Prieto.

Los denunciantes indicaron que el microbús no contaba con condiciones adecuadas para resguardar a los perros, ya que las ventanas permanecían cerradas y el interior lucía sucio, lo que podría representar un riesgo para su salud y bienestar.

Según versiones compartidas por residentes, el señalado sería un paseador de perros a quien distintos dueños le confiaban a sus mascotas para sacarlas a caminar.

No obstante, señalaron que en determinados momentos del día los resguardaba dentro del vehículo mientras recolectaba a otros perros para continuar con los paseos.

Vecinos de la colonia #Narvarte en @BJAlcaldia #CDMX denunciaron a una persona quien tenía al menos 6 perros hacinados al interior de un microbús estacionado.



Supuestamente de trata de un paseador de perros.



El reporte de @tritonazteca11 pic.twitter.com/EGPnrzBDph — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

Tras la denuncia ciudadana, elementos de la brigada animal acudieron al sitio para inspeccionar el microbús y verificar el estado físico de los animales.

Las autoridades realizaron la revisión correspondiente para determinar si existían condiciones de maltrato o negligencia y esclarecer la situación.

El caso generó inquietud entre vecinos de la , quienes pidieron mayor supervisión en este tipo de servicios para garantizar el bienestar de las mascotas.