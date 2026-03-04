Fuga de gas en la alcaldía Tlalpan: ¿qué fue lo que pasó y qué se hace en caso de emergencia?

La tarde de este martes se registró una fuga de gas natural en la esquina de las calles Hidalgo y Corregidora, en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría ocurrido cuando maquinaria utilizada en trabajos de obra rompió un tubo subterráneo, lo que provocó la liberación del combustible.

Se registra una fuga de gas natural en la esquina de las calles Hidalgo y Corregidora, en la colonia Miguel Hidalgo, @TlalpanAl en #CDMX



De acuerdo con los primeros reportes, la fuga se habría originado por la ruptura de un tubo subterráneo mientras se realizaban trabajos de… pic.twitter.com/givqJFkOaw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

Autoridades informaron que, hasta el momento, no se reportan personas intoxicadas, mientras personal especializado trabaja para controlar la fuga y revisar la tubería dañada.

Trabajos de obra habrían provocado la fuga

Los reportes preliminares señalan que la fuga se originó durante trabajos que se realizaban en la vía pública, donde presuntamente se dañó una tubería de gas natural ubicada bajo el pavimento.

Este tipo de incidentes puede generar riesgos si el gas se acumula en espacios cerrados o entra en contacto con fuentes de calor, por lo que las autoridades suelen acordonar el área mientras se realizan las reparaciones necesarias.

Personal de emergencia permaneció en el sitio para controlar la situación y evitar cualquier riesgo para vecinos y transeúntes.

¿Qué hacer si detectas una fuga de gas?

Protección Civil recomienda actuar con rapidez si se percibe olor a gas o se sospecha de una fuga.

Entre las principales medidas de seguridad se encuentran:



Alejarse inmediatamente del lugar donde se percibe el gas.

Evitar encender cerillos, encendedores o aparatos eléctricos.

Ventilar el área abriendo puertas y ventanas si es posible hacerlo con seguridad.

Reportar la emergencia a las autoridades.

Estas acciones pueden ayudar a prevenir accidentes mayores mientras los equipos especializados llegan para atender la situación.

🚨 Atiende las siguientes medidas de prevención para reducir riesgos de incendios e intoxicaciones por #FugasdeGas. Recuerda que es importante verificar con regularidad que la instalación se encuentre en buenas condiciones; en caso contrario, realiza los trabajos correctivos… pic.twitter.com/xPurHQrtvx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 3, 2026

¿Dónde reportar una fuga de gas en la CDMX?

En caso de detectar una fuga de gas en la capital, las autoridades recomiendan reportarla de inmediato a los servicios de emergencia.

Las principales vías de contacto son:



911: número nacional para emergencias.

Locatel (311) para orientación ciudadana.

Reportar de inmediato este tipo de incidentes permite que bomberos y personal de protección civil acudan al lugar y reduzcan riesgos para la población.

Una fuga de gas puede ser peligrosa incluso al aire libre

Aunque muchas personas creen que el riesgo disminuye cuando una fuga ocurre en la vía pública, especialistas advierten que el gas natural puede acumularse en alcantarillas, registros subterráneos o espacios cerrados cercanos.

En esas condiciones, una chispa provocada por un vehículo, maquinaria o incluso un aparato eléctrico puede detonar un incendio o una explosión.

Por esa razón, cuando se detecta una fuga, los equipos de emergencia suelen acordonar la zona, suspender temporalmente las actividades cercanas y trabajar para sellar la tubería dañada lo antes posible.

Además, los expertos recomiendan que los vecinos eviten acercarse al área afectada y permitan que el personal especializado realice las maniobras necesarias para controlar la situación.