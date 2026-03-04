VIDEO: La siguieron hasta su domicilio y la despojaron de su motocicleta en 20 segundos en Edomex

La violencia cotidiana volvió a quedar registrada en video en el Estado de México. En cuestión de días, dos hechos distintos, pero con un mismo patrón, evidenciaron la vulnerabilidad de quienes llegan a casa sin imaginar que están siendo seguidos.

VIDEO: Roban motocicleta en Edomex en tan solo 20 segundos

Eran las 17:39 horas del pasado lunes cuando una joven llegó a su domicilio en la colonia Visitación, en el municipio de Melchor Ocampo. Apenas se disponía a ingresar cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron directamente hacia ella.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que los agresores le cerraron el paso. Uno de ellos descendió del vehículo y, presuntamente, la encañonó para impedir cualquier intento de resistencia. Todo ocurrió en apenas 20 segundos.

La joven no tuvo margen de reacción. Bajo amenaza, los delincuentes arrancaron su motocicleta y huyeron del lugar, mientras ella observaba cómo su patrimonio desaparecía frente a su propia casa.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Tras difundirse el caso, habitantes de la zona aseguraron que los presuntos responsables ya han sido identificados como sujetos dedicados al robo de motocicletas y celulares. Señalan que este tipo de delitos es frecuente, especialmente en calles cercanas a escuelas de nivel secundaria y preparatoria.

Vecinos piden reforzar los patrullajes y acciones concretas para frenar la ola de asaltos que, aseguran, ha incrementado la percepción de inseguridad.

Ambos casos reflejan un modus operandi que se repite: delincuentes que siguen a sus víctimas hasta su propio domicilio y actúan con rapidez, sabiendo que el factor sorpresa juega a su favor. Mientras tanto, las imágenes continúan circulando como evidencia de una problemática que exige respuestas inmediatas.

Roban otra motocicleta en Chimalhuacan

Un caso similar se registró días antes en el municipio de Chimalhuacán, donde una familia fue despojada de su motocicleta, herramienta que representaba su fuente de ingresos.

El robo ocurrió el sábado 21 de febrero, alrededor de las 07:25 horas, en la zona de Villas San Agustín Atlapulco. De acuerdo con el testimonio de un familiar, las víctimas no notaron que dos hombres en motocicleta las seguían hasta que ya era demasiado tarde.

Al detenerse frente a su vivienda, los delincuentes les cerraron el paso y los amenazaron con un arma de fuego. En el video difundido en redes sociales se observa que la familia descendió del vehículo sin oponer resistencia, pues uno de los adultos cargaba a un bebé en brazos.