Caso Ayotzinapa: Cae el Secretario de Tránsito de Iguala; usó celular de un normalista

Avance en el caso Ayotzinapa: elementos del Gabinete de Seguridad capturaron esta tarde a Mauro Antonio “N”, quien se desempeñaba como Secretario de Tránsito del municipio de Iguala. El funcionario es señalado por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, derivado de evidencias que lo vinculan directamente con los eventos de septiembre de 2014.

La detención es el resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento liderados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Operativo por caso Ayotzinapa: Cateo en el fraccionamiento Villas del Rey

La captura se ejecutó tras obtener una orden de cateo para intervenir un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, en el municipio de Iguala. Durante la diligencia, las autoridades no solo detuvieron al servidor público, sino que aseguraron material bélico y sustancias ilícitas:



Armamento: Se incautaron dos armas de fuego (una corta y una larga), cargadores y diversos cartuchos útiles.

Se incautaron dos armas de fuego (una corta y una larga), cargadores y diversos cartuchos útiles. Narcóticos: Se aseguraron dosis de droga cuya cantidad y tipo están bajo análisis pericial.

Se aseguraron dosis de droga cuya cantidad y tipo están bajo análisis pericial. Tecnología: Se recolectaron teléfonos celulares que serán integrados como evidencia a la carpeta de investigación.

En seguimiento a trabajos de investigación, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron en Guerrero a Mauro Antonio “N”, quien se desempeñaba como secretario de Tránsito de Iguala y está vinculado con el caso Ayotzinapa.



Durante la… pic.twitter.com/nvviSVnwAC — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 3, 2026

El vínculo clave: El teléfono de un normalista

De acuerdo con el expediente del caso Ayotzinapa, la línea de investigación contra Mauro Antonio “N” se fortaleció tras descubrir que el ahora detenido presuntamente utilizó un equipo telefónico perteneciente a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Este hecho habría ocurrido el 27 de septiembre de 2014, apenas horas después de la desaparición de los 43 normalistas, lo que lo sitúa como una pieza operativa relevante en la red de delincuencia organizada que operó durante la llamada "noche de Iguala".

Estatus legal de Marco Antonio "N" por caso Ayotzinapa:

Tras su captura, Mauro Antonio “N” fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Su situación jurídica será determinada en las próximas horas por un juez de control.

