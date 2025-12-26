¡Tragedia en Iztapalapa! Incendio en papelería deja dos mujeres muertas y una herida

Mientras muchas familias celebraban la Navidad en casa, un incendio en una papelería provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia en la colonia San Miguel Teotongo, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

El siniestro ocurrió en el cruce de Unidad de Colonos y avenida de las Torres, donde el fuego se propagó rápidamente al interior de un inmueble de planta baja, utilizado como establecimiento comercial. Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras percatarse de las llamas y el denso humo que salía del local.

Bomberos controlan el incendio y rescatan a personas atrapadas

Al sitio arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes de inmediato iniciaron las labores para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a viviendas contiguas. Durante los trabajos de emergencia, los rescatistas ingresaron al inmueble para auxiliar a las personas que se encontraban al interior.

Como medida preventiva, autoridades capitalinas acordonaron la zona, restringiendo el paso vehicular y peatonal, mientras se realizaban las maniobras de control y enfriamiento del lugar. La rápida intervención permitió contener el incendio, aunque los daños materiales fueron totales en la planta baja del inmueble.

Dos mujeres murieron y una más resultó herida

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México confirmó que el incendio dejó un saldo de dos personas fallecidas y una mujer lesionada. De acuerdo con la información oficial, una mujer de 49 años de edad fue rescatada con vida y trasladada para recibir atención médica.

Lamentablemente, otras dos mujeres perdieron la vida en el lugar, presuntamente a causa de la inhalación de humo y las altas temperaturas generadas por el fuego. Personal forense acudió posteriormente para realizar el levantamiento de los cuerpos y dar inicio a las diligencias correspondientes.

Autoridades investigan el origen del siniestro

Hasta el momento, las autoridades informaron que se mantiene abierta una investigación para determinar las causas que originaron el incendio. No se descarta que el fuego haya comenzado por un cortocircuito o por el manejo de materiales inflamables, comunes en este tipo de establecimientos.

La zona permanecerá bajo resguardo mientras se realizan los peritajes y se evalúan los riesgos estructurales del inmueble afectado.

Servicios de emergencia laboran en U. de Colonos y Av. de las Torres, col. San Miguel Teotongo, @Alc_Iztapalapa, donde se registró un incendio que afectó en su totalidad la planta baja de un inmueble (papelería).



Personal de @Bomberos_CDMX sofocó el fuego; rescató a una mujer de… pic.twitter.com/vbORarl0wc — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 25, 2025

¿Cómo reportar un incendio en la Ciudad de México?

Las autoridades recuerdan a la población que, ante cualquier incendio, es fundamental actuar con rapidez y evitar exponerse al peligro. Los canales oficiales para reportar una emergencia son:



Llamar al 911, para activar de inmediato a los servicios de emergencia.

Contactar al Centro Estatal de Manejo de Fuego a los números 55 4165 0822 y 55 4165 0823.

Para incendios forestales, también se debe reportar al 911, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Este lamentable hecho enluta a una familia y recuerda la importancia de la prevención, especialmente en fechas donde el uso de instalaciones eléctricas aumenta.