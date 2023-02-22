Incendio forestal amenaza a un parque nacional en Cuba

Un gran incendio forestal fuera de control se extiende peligrosamente en Cuba, ahora se acerca a un parque nacional amenazando a cientos de residentes a su pasó, indicó este martes la televisión estatal.

Las llamas comenzaron durante el fin de semana en la región montañosa de Pinares de Mayarín, desde entonces los bomberos trabajan en intentar sofocarlas, pero hasta ahora sus esfuerzos han sido en vano, pues los fuertes vientos y condiciones secas han impulsado su rápida propagación.

Helicópteros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), comandos de Bomberos y el cuerpo de Guardabosques lucharon el lunes por sofocar el fuego que perjudica vertiginosamente a pobladores debido al intenso humo que se expande.

El incendio forestal ya consumió más de 150 hectáreas de tierra, además se evacuaron a unos 600 residentes en los pueblos de Vivero 2, Pueblo Nuevo y La Mensura.

Destacan labor mancomunada de fuerzas del Minint, los Comandos 11 y 16 del Cuerpo de Bomberos, Guardabosques, trabajadores de las instituciones e instalaciones enclavadas en la zona, FAR, ECOI 16 y vecinos de la comunidad contra incendio forestal en Pinares de Mayarí. #Cuba pic.twitter.com/NbPPIjcUb8 — MININT_CUBA (@minint_cuba) February 21, 2023

Los medios locales informaron que el fuego se acercaba al Parque Nacional Mensura-Piloto, que ocupa un área de alrededor de 8 mil 480 hectáreas.

Las imágenes de televisión mostraron grandes columnas de humo y fuego que se elevaban desde el bosque.

"La situación aquí es compleja desde el sábado último. La estrategia de las fuerzas que lo combaten es frenar el paso hacia las zonas cercanas el campamento de La Presa, el Centro de Investigación para la Montaña y el Motel (Pinares de Mayarí)", dijo un reportero local.

Cuba reporta más de 80 incendios en lo que va del año

Cuba reportó en enero pasado un total de 80 incendios forestales, un número elevado según informes del Cuerpo de Guardabosques. Pinar del Río y Artemisa, en el occidente, y Camaguüey y Holguín en la parte centro-oriental de la isla caribeña, fueron los territorios más afectados.

El incendio forestal ocurren en medio del tercer gran apagón que sufrió Cuba e poco más de una semana, dejando a varias provincias del centro y este de la isla caribeña sin electricidad.

Los cubanos están preocupados por lo que se podría esperar en el verano cuando las elevadas temperaturas en el país obliguen a los cubanos a poner en marcha sus equipos de aires acondicionado para paliar el sofocante calor del Caribe.

