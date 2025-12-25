Arde zona restaurantera de Quintana Roo: Incendio consume 40 palapas tras presunto ataque en puerto de Mahahual

Caos, alerta y una intensa movilización de cuerpos de emergencia marcaron la madrugada de Navidad en Mahahual, Quintana Roo , luego de que un incendio de gran magnitud consumiera alrededor de 40 palapas en la zona restaurantera del puerto. El siniestro desató pánico entre trabajadores y visitantes, además de un fuerte golpe económico para decenas de familias que dependen del turismo en esta región del Caribe mexicano.

¿Qué se sabe del incendio de palapas en Mahahual, Quintana Roo?

El incendio se registró alrededor de las 03:00 horas del 25 de diciembre, en plena celebración de la Navidad. De acuerdo con los primeros reportes, las llamas comenzaron en la franja de restaurantes a la orilla de la playa, donde las palapas, construidas con madera y zacate, facilitaron una rápida propagación del fuego.

La brisa marina avivó las llamas y en cuestión de minutos varios establecimientos quedaron reducidos a cenizas.

Ante la emergencia, trabajadores, comerciantes y habitantes de Mahahual intentaron contener el fuego con cubetas de agua de mar, mientras solicitaban apoyo a los servicios de emergencia.

Bomberos y personal de rescate arribaron minutos después para controlar el incendio y evitar que se extendiera a otras áreas turísticas de Quintana Roo .

¿Incendio de palapas en Mahahual, Quintana Roo, fue provocado?

A pesar de la magnitud del incendio y la densa columna de humo, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas. Todos los presentes lograron evacuar a tiempo la zona de riesgo.

Testigos señalaron que el fuego habría sido originado de manera intencional; según versiones recabadas en el lugar, una persona fue retenida por los propios restauranteros y posteriormente entregada a las autoridades. El presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Autoridades locales informaron que se realizarán peritajes para confirmar el origen del incendio, así como para cuantificar los daños materiales ocasionados a las palapas y negocios afectados en Mahahual, Quintana Roo .