Hallan restos en Lagos Tláhuac-Chalco: familias buscadoras no se detienen

Al menos 21 restos óseos fueron encontrados durante jornadas de búsqueda en los Lagos de Tláhuac-Chalco, un punto que desde hace tiempo ha sido señalado por casos de desaparición.

El descubrimiento fue realizado por madres buscadoras, principalmente del colectivo Una Luz en el Camino, entre el martes y este viernes. De acuerdo con los primeros reportes.

¿Dónde encontraron los restos óseos en Tláhuac y Chalco?

Los hallazgos más relevantes ocurrieron en las Lagunas de la Habana, ubicadas entre Chalco y la zona de Xico, muy cerca de Tláhuac.

Se trata de un terreno complicado con áreas pantanosas, cuerpos de agua y zonas de difícil acceso, lo que ha hecho que las búsquedas sean largas y complejas.

Esta región no es nueva en investigaciones relacionadas con desapariciones, por lo que el hallazgo refuerza la preocupación de colectivos y autoridades.

¿Cómo fue el operativo de búsqueda en la zona de Chalco?

La jornada fue encabezada por la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, con el respaldo de múltiples instituciones.

En total participaron más de 100 servidores públicos, además de alrededor de 30 familiares de personas desaparecidas y voluntarios.

Durante el tercer día de actividades, se recorrieron más de 8 mil metros cuadrados en tierra y más de 12 mil en zonas lacustres. Para las labores se utilizaron herramientas como drones aéreos y acuáticos, lanchas y maquinaria especializada, lo que permitió ubicar distintos indicios.

¿Qué se encontró durante la búsqueda en los Lagos de Tláhuac y Chalco?

Además de los restos óseos, las autoridades reportaron el hallazgo de 32 indicios forenses que podrían ser clave para las investigaciones. También se descartaron al menos 16 elementos que no estaban relacionados con restos humanos.

Todos los materiales encontrados ya fueron asegurados por peritos, quienes realizarán pruebas de ADN y análisis forenses para determinar su origen e identidad.

El siguiente paso será la identificación de los restos, un proceso que puede tomar tiempo debido al estado en que fueron encontrados. Para las familias, este tipo de hallazgos representa una mezcla de dolor y esperanza: dolor por la confirmación de posibles víctimas, pero también la posibilidad de obtener respuestas después de años de búsqueda.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada por canales oficiales y respetar el proceso de las familias que atraviesan esta situación.

