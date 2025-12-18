Abaten a “Casilda”, jefe de plaza en Felipe Carrillo Puerto, tras fuerte enfrentamiento en Quintana Roo

La violencia se desató la mañana de este miércoles 18 de diciembre en la zona maya de Quintana Roo. En un operativo de alto impacto, elementos del Grupo Interinstitucional abatieron a Miguel "N", alias "Casilda", identificado como presunto jefe de plaza de una organización criminal y uno de los objetivos más buscados en el estado.

Los hechos ocurrieron en la colonia Cecilio Chi, municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde reportes de una balacera activa activaron el "Código Rojo". Al llegar al lugar, las fuerzas del orden fueron recibidas a tiros, desatándose un enfrentamiento armado que culminó con la neutralización del líder criminal y la detención de otro sujeto, presunto miembro de la misma célula delictiva.

¿Qué pasó en Felipe Carrillo Puerto? Operativo contra "Los Caborca"

"Casilda" no era un criminal menor. La Fiscalía General del Estado confirmó que la víctima era considerada un objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado. Su perfil criminal era tan alto que, desde el pasado 19 de septiembre, las autoridades ofrecían una recompensa de 700 mil pesos a quien brindara información efectiva para su captura.

Sobre él pesaba una orden de aprehensión vigente. Se le señala como el principal generador de violencia en la región, conocido como "Los Caborca", responsable de múltiples homicidios y desapariciones de personas, delitos que mantenían asolada a la comunidad de Felipe Carrillo Puerto.

Arsenal descubierto en Quintana Roo

Tras el cese al fuego, el perímetro fue asegurado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina, Guardia Nacional y la Policía de Investigación. En el sitio se incautó un arsenal de guerra y equipo táctico utilizado por el grupo para sus operaciones de narcomenudeo y extorsión.

El inventario oficial de lo asegurado incluye:



7 armas de fuego largas (seis calibre .223 mm y una calibre 7.62, conocida como "cuerno de chivo").

(seis calibre .223 mm y una calibre 7.62, conocida como "cuerno de chivo"). 4 armas cortas calibre 9 mm.

calibre 9 mm. Granadas de fragmentación .

. Cargadores abastecidos, ponchallantas, chalecos y accesorios tácticos.

Asimismo, se aseguraron dos vehículos que, según las indagatorias, estarían relacionados con diversos actos de privación ilegal de la libertad: un Volkswagen Jetta color negro y un Virtus color blanco.

Reportes extraoficiales vinculan al abatido con la organización criminal de "Los Caborca", disputando el control del territorio en el centro del estado. Tanto el detenido como el material bélico fueron puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones.