Cae en Sinaloa presunto asesino de agentes federales tras 6 años prófugo

En Culiacán, Sinaloa detienen a un hombre identificado como Óscar Raúl “N”, señalado por su probable participación en el asesinato de dos agentes federales ministeriales ocurrido en 2020 en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con la investigación, el detenido contaba con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado.

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 7 de febrero de 2020, cuando un grupo armado atacó a elementos de esta institución en Cuernavaca.

Durante la agresión, uno de los agentes perdió la vida en el lugar tras ser atacado con armas de alto calibre. Otro policía fue privado de la libertad por los agresores, quienes lo subieron a una camioneta. Horas más tarde, el vehículo fue localizado con armas largas en su interior, así como el cuerpo sin vida del agente secuestrado.

¿Dónde detuvieron al presunto asesino de agentes federales?

La detención se llevó a cabo en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán, donde el hombre fue ubicado tras varios meses de seguimiento. Al momento de su captura, las autoridades le informaron sus derechos conforme al debido proceso, sin que se reportaran incidentes durante el operativo.

Posteriormente, fue trasladado al Xochitepec, donde quedó a disposición de un juez en el Centro de Justicia Penal Federal, instancia que determinará su situación legal.

#LoÚltimo | En Culiacán, #Sinaloa, fue detenido Óscar Raúl N, acusado de matar en 2020 a dos policías federales ministeriales en Cuernavaca, Morelos.



Está acusado de homicidio calificado y secuestro agravado y fue recluido en el penal de Xochitepec, #Morelos. pic.twitter.com/Cqv0ohYeLg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

¿Qué se sabe del ataque contra policías en Morelos?

El caso se remonta a un ataque directo contra agentes federales ministeriales en Cuernavaca, presuntamente perpetrado por integrantes de un grupo criminal. Las investigaciones apuntan a que el detenido habría participado junto con otros sujetos en la agresión armada, lo que derivó en la muerte de ambos elementos.

Aunque ya se logró esta captura, las autoridades no descartan que haya más implicados en el caso, por lo que continúan las indagatorias. Las autoridades recordaron que, conforme a lo establecido en el sistema de justicia penal en México, el detenido deberá ser considerado inocente hasta que se emita una sentencia en su contra.

