El dolor en la mina Santa Fe: Confirman identidad del tercer trabajador; tenía 33 años

La tragedia que ha mantenido en vilo a México ha dado un nuevo y doloroso paso hacia su desenlace. Este miércoles, la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que identificaron al tercer trabajador de la Mina Santa Fe en Sinaloa, un hallazgo que marca el avance de las exhaustivas labores de recuperación.

Tras horas de remover escombros y apuntalar túneles inestables, el equipo de emergencia localizó sin vida a este trabajador en el yacimiento del municipio de El Rosario el pasado 8 de abril. No se trató de un simple procedimiento logístico, sino de la recuperación del cuerpo de un hombre que salió a ganarse la vida y lamentablemente no pudo regresar a casa.

¿Quién es el minero rescatado en la mina Santa Fe?

El dolor ahora tiene nombre. La Fiscalía de Sinaloa logró establecer que los restos pertenecen a Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años de edad. De acuerdo con la información brindada por la Coordinación Nacional de Protección Civil, Abraham era originario del estado de Guanajuato.

#Importante | Identifican a tercer minero en Sinaloa



La @FiscaliaSinaloa confirmó que el cuerpo rescatado en la mina Santa Fe pertenece a Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años.



Mientras se brinda apoyo total a su familia, las labores de rescate continúan para localizar al… https://t.co/vJLWn4XIhs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 12, 2026

Apenas se dio el aviso del descubrimiento al interior de la cueva, los especialistas del Comando Unificado activaron complejas maniobras técnicas para extraer los restos de Abraham con el mayor cuidado y dignidad posible. Inmediatamente después, el cuerpo fue trasladado al área forense para cumplir con los protocolos de ley, un paso que las autoridades consideran vital para dar certeza jurídica y, sobre todo, un poco de paz a los deudos.

La carrera contra el tiempo por el último compañero

A pesar de que ya identifican al tercer trabajador en Sinaloa, la misión en la mina Santa Fe Sinaloa está lejos de darse por concluida. El cansancio físico y emocional pesa profundamente sobre los hombros de los rescatistas, pero en la zona del derrumbe se mantiene un despliegue humano impresionante que no ha frenado sus actividades y opera las 24 horas del día.

El rescate en El Rosario tiene un objetivo sumamente claro: los cuerpos de emergencia y los voluntarios no abandonarán la zona hasta encontrar al cuarto y último trabajador que todavía permanece desaparecido bajo las rocas.