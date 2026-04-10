Cae “La Mami”: así operaba la banda que robaba millones a cuentahabientes en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca logró desarticular a una banda dedicada al robo de cuentahabientes, conocida como “La Mami”, tras un operativo de inteligencia que culminó con la detención de cinco presuntos integrantes en los estados de Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con las autoridades, este grupo criminal estaba especializado en ubicar a personas que retiraban o depositaban grandes cantidades de dinero en sucursales bancarias, para luego interceptarlas y despojarlas del efectivo.

¿Cómo operaba la banda de “La Mami” en Oaxaca y Chiapas?

Las investigaciones revelaron que los delincuentes vigilaban previamente a sus víctimas en bancos y cajeros. Una vez identificadas, las seguían hasta encontrar el momento ideal para atacarlas.

Uno de los casos clave ocurrió el pasado 30 de marzo de 2026 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, cuando una persona acudió a una sucursal bancaria en la zona de Santa Rosa para realizar un depósito de aproximadamente 2.6 millones de pesos.

*Desarticula FGEO la banda de “La Mami”, dedicada a robo de cuentahabientes, capturan a cinco personas*



*_Inteligencia criminal revela que la banda operaba en Oaxaca y Chiapas, hay colaboración con Fiscalía General del Estado de Chiapas_



Oaxaca de Juárez, Oax., a 10 de abril de… pic.twitter.com/BrfsA0Luwg — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) April 10, 2026

Al llegar al lugar, la víctima fue interceptada por varios sujetos que ya la esperaban a bordo de motocicletas. Los agresores golpearon el vehículo, amenazaron con armas de fuego y sometieron tanto al conductor como a sus acompañantes.

Tras concretar el robo, los responsables huyeron rápidamente con el dinero, lo que activó una investigación por parte de las autoridades estatales.

Inteligencia y videovigilancia: claves para ubicar a los responsables de la banda "La Mami"

Luego de recibir el reporte, la FGEO desplegó un operativo coordinado con apoyo del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia. Posteriormente lograron identificar indicios importantes, entre ellos un vehículo presuntamente vinculado con el robo.

Finalmente, identificaron a los probables responsables, lo que derivó en su localización en distintos puntos de Oaxaca y Chiapas. Las autoridades informaron la detención de cinco hombres señalados como integrantes de esta célula delictiva:



B.I.C., alias “El Atolín”

F.J.G., alias “El Fercho”

J.C.H.S., alias “Chiapaneco” o “El Viejón”

G.V.L., alias “El Animal”

A.G.G., alias “La Mami”

Dos de ellos fueron capturados en territorio oaxaqueño, mientras que los otros tres fueron detenidos en Chiapas, gracias a la colaboración con la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Los cinco presuntos responsables fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas. Además, las investigaciones continúan, ya que existen indicios de que esta banda podría estar relacionada con otros robos similares en la región, lo que apunta a una operación más amplia de delincuencia organizada.

Las autoridades no descartan que haya más personas involucradas, por lo que se mantienen las labores de inteligencia para desarticular completamente esta red criminal.

