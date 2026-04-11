Llega Nuevo León a 120 billones de dólares en inversión extranjera, primer lugar en México

Dentro de su gira de trabajo por Asia, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda logró tres nuevas inversiones para Nuevo León para superar los 120 billones de dólares de Inversión Extranjera Directa en lo que va de su mandato.

En su tercer día de trabajo en Corea del Sur, el mandatario estatal logró formalizar las inversiones que ascienden en conjunto a más de 340 millones de dólares.

“Es un honor que esta gira termine con estos números, porque con esto, sin duda Nuevo León es primer lugar en todo no hay ninguna duda de esto, pero en tema económico estamos muy lejos del segundo lugar”, indicó.

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“Esa es la importancia de estas giras, que uno tiene que venir a presumir su estado, la promoción no llega sola, entonces hoy confirmamos el buen ánimo que hay para invertir en Nuevo León, y esto por supuesto ayuda a México”.

Más inversión para Nuevo León

La primera de ellas se dio con la empresa Nippon Industrial Fastener Corporation con sede en Seúl, donde se acordó la inversión de 147 millones de dólares generando más de 3 mil empleos formales para los neoleoneses.

La empresa dedicada a la fabricación de componentes plásticos para la industria automotriz se ubica en el municipio de Apodaca.

Así mismo, logró cerrar una inversión más con Hyundai WIA una inversión por 35 millones de dólares y 240 empleos.

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Para cerrar la jornada, García Sepúlveda informó sobre la inversión de 167 millones de dólares de la empresa DH Autoware.

La empresa dedicada a la elaboración de tarjetas madre para autos del grupo Hyundai y KIA, generaría 440 empleos más en la entidad.

NIFCO:

147 millones de dólares para generar 3000 empleos.

Hyundai WIA

35 millones de dólares generando 240 empleos

DH Autoware

167 millones de dólares generando un total de 440 empleos al cierre de 2026.

