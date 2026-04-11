‘Solo hallaron su morral': El indignante abandono en la búsqueda de Juliana López Cruz de 9 años en Chiapas

Ha pasado más de un mes y la pregunta sigue lastimando: ¿Dónde está Juliana López Cruz? El caso de la niña desaparecida en Chiapas se ha convertido en un trágico reflejo de la vulnerabilidad en el sureste mexicano y la lentitud burocrática.

Juliana, de apenas 9 años de edad, fue vista por última vez el pasado 6 de marzo cuando salió a cortar leña junto a su madre en un cerro de la comunidad Ojo de Agua, perteneciente al municipio de Tila. A 36 días de su desaparición, la indignación crece ante la falta de resultados de las autoridades, que parecen dejar en el olvido a una menor inocente.

Resulta incomprensible que en medio de la desesperación de su familia, la tecnología y los recursos operativos sean escasos. Hasta este momento, lo único que se ha encontrado de ella es el morral que llevaba consigo el día que desapareció.

El hallazgo del morral: ¿Hubo un secuestro a plena luz del día?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), esta única pista fue localizada a unos 200 metros de la zona donde la pequeña solía recolectar madera, pero fuera de su camino habitual, lo que ha encendido todas las alarmas.

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven, admitió públicamente que este descubrimiento apuntala la hipótesis de una intervención de terceros; es decir, alguien se llevó a Juliana. Aunque las autoridades aseguran que no existían amenazas previas contra la familia, el municipio de Tila es un foco rojo que en los últimos años ha padecido serios episodios de violencia por la presencia del crimen organizado. Los propios lugareños temen que la pequeña haya sido sustraída.

Juliana López Cruz de apenas 9 años, fue vista por última vez el pasado 6 de marzo | CNB

Indignación y desdén: Autoridades retiran a los binomios caninos

Aquí es donde la impotencia se convierte en rabia. Mientras la familia y la comunidad viven un infierno diario, el aparato estatal parece bajar los brazos. Resulta indignante que Protección Civil estatal haya dejado de participar en las brigadas de búsqueda ciudadanas y, peor aún, que desde hace un par de semanas se haya dejado de enviar a los binomios caninos para rastrear la intrincada geografía local.

La última búsqueda de la que se tiene registro oficial se realizó en un basurero de una comunidad a ocho kilómetros de su casa. Hoy, el caso de la niña desaparecida en Chiapas sobrevive apenas sostenido por la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda, dejando a la familia en una desolación casi absoluta.

Sin fotos y sin respuestas: El accidentado inicio de la búsqueda

Las dificultades persiguieron a la investigación desde el primer momento. Por la dinámica de la región, donde Juliana a veces pasaba la noche con otros parientes, su ausencia no generó una alerta instantánea, y fue reportada hasta tres días después. A esto se suma la situación de pobreza: la familia no tenía ni una sola fotografía reciente de la niña, obligando a las autoridades a crear un retrato hablado contra reloj para poder emitir la Alerta Amber.

El reloj sigue corriendo en contra de Juliana López Cruz. La sociedad civil exige que no se le dé carpetazo a esta historia, pues la niña no es solo un expediente judicial; es una menor a la que apartaron de su familia, ante la mirada pasiva de un sistema que hoy, a un mes, le ha retirado hasta los perros de búsqueda.