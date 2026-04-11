Altura y peligro: joven se juega la vida por salvar a una gaviota en La Paz | VIDEO

Un joven en La Paz, Baja California protagonizó un acto de valentía que rápidamente se viralizó en redes sociales, luego de ser captado mientras escalaba un poste de luz eléctrica para rescatar a una gaviota que se encontraba atrapada en la lámpara.

En las imágenes, se observa cómo el hombre no duda en subir por la estructura, pese al evidente riesgo que implicaba estar sin protección alguna, con el único objetivo de ayudar al ave.

Sin equipo de protección y a varios metros de altura, logró liberar a la gaviota . El hecho ha generado reacciones entre usuarios, quienes destacan el gesto como una muestra de empatía y solidaridad hacia los animales, aun cuando implicó poner en peligro su propia vida.

Rescatan paloma de un barandal

Un caso más de rescate, fue cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxiliaron a una paloma que quedó atrapada en el barandal de un condominio en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México (CDMX), luego de que una mujer solicitara apoyo.

Al llegar al lugar, los oficiales lograron liberar al ave y, tras revisarla, detectaron que presentaba una pata inflamada y fracturada.

🐦 Elementos de la @SSC_CDMX rescataron a una paloma atrapada en un barandal en la col. San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, #CDMX; el ave presentaba una pata lesionada y fue trasladada a la Brigada de Vigilancia Animal para su atención 🚓🩺 pic.twitter.com/u49ddfzSjt — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 8, 2026

"Al acercarse al edificio, observaron a la paloma, la cual estaba visiblemente estresada, atrapada en un barandal a una altura considerable, por lo que de inmediato y en apego a su vocación de servicio, los efectivos policiales se apoyaron unos sobre otros y con mucho cuidado, uno llegó hasta la parte superior donde la atrapó y liberó", informaron por redes sociales.

Debido a su estado, la paloma fue trasladada a la Brigada de Vigilancia Animal, donde recibió atención veterinaria especializada. La intervención permitió resguardar al animal y brindarle los cuidados necesarios tras el incidente.