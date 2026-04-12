Video | Masacre en restaurante en Acapulco: graban multihomicidio en Barra Vieja

Acapulco fue escenario de la violencia este viernes 10 de abril de 2026 al registrarse un trágico caso en el que cuatro personas fueron brutalmente asesinadas a balazos en un restaurante en el ejido Playa Encantadan en Barra Vieja.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que investiga los hechos registrados en Acapulco de Juárez tras el multihomicio de tres mujeres y un hombre, quienes quedaron sin vida en el lugar.

🔴 Hecho violento en restaurante de Acapulco 🌊



La noche del viernes se registró un ataque armado en un restaurante del ejido Playa Encantada, en la zona de Barra Vieja, en Acapulco🚨



Sujetos armados ingresaron al lugar y dispararon contra los comensales, dejando un saldo… pic.twitter.com/9oCkTp0j0T — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 11, 2026

Video del ataque a balazos en restaurante en Acapulco

En redes sociales se publicó un video en el que se escuchó el momento exacto en que se registraron los balazos dentro de un restaurante en Barra Vieja.

La persona que grabó, a pesar de que se encontraba a varios metros de distancia, pudo documentar el sonido de los disparos que acabaron con la vida de las cuatro personas hasta ahora no identificadas.

#Entérate | Un grupo armado irrumpió en el restaurante Playa Encantada, en Barra Vieja, y asesinó a 4 personas en #Acapulco ⚠️



Se reportaron múltiples disparos; entre las víctimas estaría el propietario del lugar 😱



🎥: Lo Real Guerrero pic.twitter.com/zO4YrHSPEN — Génesis Comunicación (@Genesis_Noticia) April 11, 2026

Clientes asesinados a balazos en restaurante serían familia

Agentes de la Policía Investigadora Ministerial, así como peritos, arribaron al lugar para iniciar la investigación correspondiente.

Una versión preliminar apunta a que hombres armados irrumpieron en el restaurante y dispararon contra cuatro integrantes de una familia.

Información de TV Azteca Guerrero señala que los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento.

Los hechos provocaron la movilización de elementos de seguridad, quienes acordonaron la zona para el procesamiento de la escena del crimen.

Las investigaciones del caso determinarán el móvil de la agresión, mientras que por el momento se desconoce si detrás del ataque hay algún grupo delictivo implicado.

"Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora Ministerial, así como peritos, quienes realizan las diligencias iniciales y el levantamiento de indicios, con el propósito de recabar información que permita el esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero mantiene las investigaciones en curso y dará a conocer información oficial conforme lo permitan las diligencias, con estricto apego al debido proceso", publicó la institución en su cuenta de X.