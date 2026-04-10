Militares impiden a periodista de Azteca Noticias reportear seguimiento de incendio en Dos Bocas

El corresponsal de Azteca Noticias en Tabasco, José Raúl Reyes, fue víctima de intimidación y censura por parte de elementos del Ejército Mexicano mientras daba seguimiento al caso del incendio registrado en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas. Bajo argumentos legales cuestionables, los militares obligaron al periodista a interrumpir su grabación y retirarse de la vía pública.

El incidente ocurrió en el exterior del complejo petrolero. Mientras Reyes documentaba el siniestro, los elementos castrenses lo abordaron para exigirle que dejara de grabar, alegando que el área verde donde se encontraba era "zona federal". Sin embargo, el periodista denunció que se trata de un espacio que forma parte de la vía pública y que la restricción carece de sustento jurídico, siendo utilizada únicamente como una herramienta para limitar el derecho a informar sobre lo que ocurre dentro de la refinería.

Parece que a alguien le incomoda que hablemos con hechos...



Militares intentaron impedir la labor periodística de nuestro compañero @Joseraul_reyes bajo el argumento de que el área era “zona federal”, pese a tratarse de vía pública.



Él le estaba dando seguimiento al incendio… pic.twitter.com/QKS9MSSOv7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

"Ellos tenían armas, yo solo un micrófono"

Ante la presión de los militares, quienes le ordenaron cruzar la calle para colocarse en la banqueta de enfrente, José Raúl Reyes confrontó a la autoridad, recordándoles que su obligación es respetar los derechos humanos y el libre ejercicio del periodismo. "Les dije que no era zona federal y que ellos lo sabían muy bien; me iba a mover solo porque ellos estaban armados y yo solo tenía un micrófono", relató el corresponsal tras el altercado.

A pesar de la intimidación, el periodista no se retiró sin antes orientar a los elementos sobre su responsabilidad como servidores públicos. El video del momento captura la tensión y la arbitrariedad con la que se opera en las inmediaciones de las obras estratégicas del país, donde el resguardo de la seguridad nacional parece confundirse con el bloqueo a la transparencia. Este suceso se suma a una lista creciente de agresiones contra la prensa por parte de fuerzas armadas, en un contexto donde informar sobre los incidentes en el sector energético parece haberse convertido en una actividad de alto riesgo.