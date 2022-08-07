Incendio en tanques de Cuba deja 121 heridos y varios desaparecidos

El viernes por la noche un rayo golpeó un tanque de almacenamiento de combustible, lo que provocó una explosión y un posterior incendio en Matanzas, Cuba, que hasta el momento no han podido apagar los cuerpos de bomberos.

El incendio provocó que un segundo depósito explotara este sábado, propagando las llamas debido al fuerte viento que ahora se acerca peligrosamente a un tercer tanque.

Las autoridades de Cuba informaron que debido al incendio se reportaron al menos 121 personas heridas, de las cuales 36 fueron hospitalizadas, cinco de ellas están en estado crítico y una personas ya murió. Además, hay 17 bomberos desaparecidos y más de mil residentes fueron evacuados de la zona.

El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, informó que los bomberos desaparecidos se encontraban en la “zona más cercana al fuego, intentando evitar la propagación”.

Helicópteros militares arrojaban agua de mar a los tanques de almacenamiento que se encontraban cerca del incendio y representaban una amenaza. El incendio parecía completamente fuera de control expandiéndose hacia otras provincias vecinas con visibles columnas de humo negro, llegando hasta el centro de La Habana.

Díaz-Canel se mantuvo en la ciudad de Matanzas desde la madrugada del sábado y comenzó a coordinar la respuesta de Cuba para controlar el incendio.

Cuba sufre apagones diarios y escasez de combustible. Es probable que la pérdida de combustible y la capacidad de almacenamiento derivados del incendio agrave la situación.

México y Venezuela ayudan a controlar incendio en Cuba

Luego de batallar frente al fuego, las autoridades de Cuba confirmaron la cooperación de México y Venezuela para combatir el siniestro, entre otras naciones latinoamericanas, mientras que Estados Unidos ofreció "asesoría técnica" indefinida.

Expresamos profunda gratitud a los gobiernos de México, Venezuela, Rusia, Nicaragua, Argentina y Chile, que con prontitud han ofrecido ayuda material solidaria ante esta compleja situación. También agradecemos ofrecimiento de asesoría técnica por parte de EEUU. #FuerzaMatanzas — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 6, 2022

“Expresamos profunda gratitud a los gobiernos de México, Venezuela, Rusia, Nicaragua, Argentina y Chile, que con prontitud han ofrecido ayuda material solidaria ante esta compleja situación”, escribió en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel. "También agradecemos el ofrecimiento de asesoría técnica por parte de Estados Unidos", agregó.