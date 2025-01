La razón científica por la que no se puede usar agua de mar para apagar los incendios en California

California enfrenta un dilema aparentemente simple: ¿por qué no utilizar el inmenso océano Pacífico para combatir las llamas? La respuesta, sin embargo, se encuentra en la ciencia. A pesar de su abundancia, el agua de mar no es una solución viable para extinguir los incendios forestales, he aquí las razones.

La sal, un enemigo corrosivo

El principal obstáculo es la alta concentración de sales en el agua de mar . El cloruro de sodio, principal componente de la sal marina, es altamente corrosivo y puede dañar severamente los equipos de bombeo, mangueras y otros componentes metálicos de los aviones y camiones de bomberos.

Fuerza Informativa Azteca conversó con Rodrigo Heredia de la Brigada Internacional Rescate Tlatelolco Azteca.

“El agua salada, el agua de mar reduce la capacidad en el agua de absorber el calor. Por eso no se está ocupando el agua de mar. Esa es la principal razón. Se reduce la capacidad del agua de absorber el calor” aseveró Heredia.

“El agua salada en estos climas tan calientes puede ocasionar óxido en los equipos que se ocupan los helicópteros, mangueras y demás. Entonces ahí también hay un desgaste del equipo importante que puede perjudicar. Básicamente son las dos razones” dijo.

Imaginemos un helicóptero lanzando miles de litros de agua de mar sobre un incendio . La sal se adhiere a la estructura de la aeronave, iniciando un proceso de corrosión que puede comprometer su integridad y poner en riesgo la seguridad de la tripulación.

Lo mismo ocurre con los camiones y otros equipos terrestres.

Menos eficaz contra las llamas

Además de su efecto corrosivo, la salinidad del agua de mar reduce su capacidad para absorber calor. Esto significa que el agua salada es menos efectiva para enfriar los materiales en llamas y extinguir el fuego de manera rápida.

En otras palabras, se necesita una mayor cantidad de agua salada para lograr el mismo efecto que con agua dulce.

Un riesgo para el ecosistema

El impacto ambiental también es un factor a considerar. La sal puede deshidratar las plantas y afectar la composición del suelo, dificultando la recuperación de los ecosistemas después del incendio.

Además, el agua de mar puede contener otros contaminantes que podrían ser liberados al ambiente.

Alternativas y el futuro

Aunque el uso de agua de mar presenta estos inconvenientes, la ciencia no se detiene. Se están investigando nuevos métodos de desalinización y se están desarrollando tecnologías más resistentes a la corrosión.

En el futuro, quizás sea posible aprovechar el océano como un recurso para combatir los incendios forestales de manera más eficiente y sostenible.

Mientras tanto, California continúa buscando soluciones para mitigar los incendios forestales, un desafío que requiere de innovación, ciencia y una gestión responsable de los recursos naturales.