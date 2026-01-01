Muere empleada por quemaduras tras incendio a bares en Villaflores, Chiapas; suman 8 víctimas

Un triste Año Nuevo vivió la familia de Yazmín Alfaro, una de las jóvenes que resultó con graves quemaduras tras el ataque armado y el incendio de dos bares en Villaflores, Chiapas, ocurrido la madrugada del sábado 27 de diciembre.

Durante ese ataque, un grupo armado levantó a ocho personas, donde siete de ellas fueron localizadas sin vida, entre ellas el propietario del bar "Kabala".

Con la muerte de Yazmín, la joven se convierte en la octava víctima mortal de esta tragedia que sacudió a la región Frailesca.

¿Quién era Yazmín Alfaro, joven que murió tras el ataque en Villaflores?

La joven de 21 años, trabajaba como mesera en uno de los bares incendiados en el municipio chiapaneco. Tras el ataque intencionado, presentó quemaduras en más del 70 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Gilberto Gómez Maza, en Tuxtla Gutiérrez.

Aunque en un inicio la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que su estado era estable y se encontraba fuera de peligro, su condición se agravó con el paso de los días.

Lamentablemente, este jueves 1 de enero de 2026, familiares confirmaron que su cuerpo no resistió más, convirtiéndose en una víctima más del crimen organizado.

Así fue el ataque armado a los bares Anubis y Kabala en Chiapas

De acuerdo con las investigaciones, varias camionetas con sujetos armados, quienes portaban chalecos tácticos clonados del Ejército Mexicano, ingresaron a Villaflores alrededor de las 3:00 de la madrugada del sábado 27 de diciembre.

Minutos después, el grupo se dirigió directamente a los bares Anubis y Kabala, donde prendieron fuego de manera intencional, provocando severos daños en las fachadas y en vehículos estacionados en los alrededores.

Tras los hechos, el grupo armado secuestró a ocho hombres, entre ellos el propietario de uno de los bares, quien 24 horas después fue encontrado sin vida a bordo de una camioneta.

Encuentran a los seis hombres desaparecidos en Cintalapa

La Fiscalía General del Estado informó que los cuerpos de los seis hombres desaparecidos fueron localizados sin vida en la comunidad de Santa Julia, en el municipio de Cintalapa.

Con este hallazgo, se confirmó que siete de las ocho personas levantadas fueron asesinadas, mientras que solo una logró sobrevivir. Sin que hasta el momento se conozca el móvil del crimen.

Como parte de las acciones posteriores al ataque, las autoridades informaron la detención de al menos 11 presuntos integrantes de grupos criminales, así como el aseguramiento de:

