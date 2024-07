Vecinos evacuados tras caída de losa en una vecindad de Buenavista, ahora viven en la incertidumbre

Desde el aire se ve como las lluvias deslavan los techos de las viejas vecindades. Así sucedió en la colonia Buenavista dónde una losa colapsó en uno de los departamentos, en el 246 de la calle sol, una vecindad de más de 100 años de antigüedad. Hoy, es un riesgo.

Las autoridades determinaron su evacuación lo que entristece a sus habitantes ya que, según ellos, fue elegido por Tin Tan para una de sus películas en la década de los 50.

💥 Una losa se desplomó en un departamento de una unidad habitacional en la colonia #Buenavista, #CDMX.@PLATA11CDMX con la información. pic.twitter.com/jJEztihZi6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 8, 2024

Habitantes que nacieron en esa vecindad no saben a dónde irán

Al paso de los años: tres terremotos y las inclemencias del tiempo, están por colapsar el lugar.

“Me ha partido el alma, me ha partido el alma porque se queda mi vida, se queda mi vida aquí.”, cuenta Doña Silvia, una de las personas que habita el lugar.

Vecinos lamenta perder años de recuerdos en la vecindad

Para Doña Silvia, el dictamen no solo significa no tener a donde ir, si no la pérdida de más de 80 años de recuerdos.

Toda mi vida está aquí. Yo llegué de un año aquí esta vecindad aquí nacieron mis hermanos, yo fui y he sido habitante de esta vecindad de toda la vida.

Berenice, otra vecina, comparte lo difícil que es dejar el que fue su hogar durante más de 40 años.

Pues yo nací aquí tengo 44 años, mi hermana tiene 43 mi hermana, mi hermano 46 somos nacidos aquí. Aquí jugamos, disfrutamos nuestra infancia.

Habitante del departamento donde cayó la losa no se encontraba ahí al momento del colapso

Don Gerardo se salvó de milagro, es el habitante del departamento 13, donde un fragmento de la loza se vino abajo, por fortuna no estaba en su casa cuando sucedió.

Exactamente ahí donde dormía, ahí se ve el colchón. Ahí estaba el colchón, nada más que yo lo alzaba. Donde estaba la viga fue donde se cayó. Sentimiento, me da mucho gusto como renacer estar vivo y por algo, los que creemos en Dios, algo suceden las cosas.

Un refugio temporal fue habilitado a unas cuadras del lugar en apoyo a los damnificados, cuyo futuro hoy es incierto.