Universidad IBERO reitera responsabilidad institucional por incidente durante toma de fotografía

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México (IBERO) reiteró su responsabilidad institucional tras el incidente ocurrido la mañana de este 27 de febrero de 2026 durante la toma de fotografía de la generación 2022-2026 de la Licenciatura en Psicología.

En un comunicado dirigido a la comunidad IBERO, la Universidad informó que continúa brindando acompañamiento cercano a las y los estudiantes que han requerido atención.

Detalló que la totalidad de las personas afectadas recibieron atención médica y que tres estudiantes permanecen en observación hospitalaria.

Asimismo, señaló que autoridades universitarias se encuentran presentes en el hospital para brindar apoyo y mantener comunicación permanente con sus familias.

La institución subrayó su compromiso de cuidado con cada integrante de la comunidad y anunció que la Clínica de Bienestar Universitario recibirá a quienes requieran acompañamiento emocional.

Mensaje a toda la comunidad IBERO. pic.twitter.com/ENqkGyNQ7r — IBERO CDMX (@IBERO_mx) February 28, 2026

Además, informó que fortalece sus protocolos institucionales de protección civil para garantizar la seguridad de todas las personas que acuden a sus instalaciones.

En el mensaje, la Universidad agradeció la solidaridad recibida por parte de la generación 2022-2026 de Psicología y reafirmó, en apego a su inspiración ignaciana, su compromiso con el cuidado integral de todas las personas.

También aseguró que continuará en comunicación cercana con las familias y, a través de los canales institucionales, con la comunidad IBERO.

Colapsan gradas durante foto de generación en Santa Fe

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró la mañana de este viernes 27 de febrero de 2026 en la zona de Santa Fe, tras el colapso de una estructura de gradas dentro de una universidad privada.

Los hechos ocurrieron en la IBERO, ubicada en la avenida Vasco de Quiroga y la calle Agustín Manuel Chávez, en la colonia Peña Blanca, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 100 alumnos, vestidos con togas y birretes, se encontraban agrupados para la toma de una fotografía cuando la parte trasera de las gradas prefabricadas se vino abajo.

Colapsan gradas en plena foto escolar



Esta mañana, una estructura de gradas colapsó en la explanada de una universidad privada en CDMX, ubicada en avenida Vasco de Quiroga y calle Agustín Manuel Chávez, colonia Peña Blanca, en Santa Fe.



Alrededor de 100 personas participaban en… pic.twitter.com/rlrY9YwyJJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 27, 2026

El colapso provocó que varios estudiantes cayeran al mismo tiempo, lo que derivó en la activación inmediata de los protocolos de emergencia.

Protección Civil informó que 23 alumnos resultaron lesionados; de ellos, seis tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica.

