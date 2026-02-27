Colapsan gradas con alumnos de una universidad privada en Santa Fe, CDMX

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró la mañana de este viernes 27 de febrero en la zona de Santa Fe, tras el colapso de una estructura de gradas dentro de una universidad privada. Los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones, sobre la avenida Vasco de Quiroga, en la colonia Peña Blanca, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 100 personas, todos alumnos vestidos con togas y birretes, se encontraban agrupadas para una fotografía cuando la parte trasera de las gradas prefabricadas se vino abajo.

Captan en video el colapso de las gradas en universidad de CDMX

Minutos después del reporte inicial, equipos de rescate y paramédicos llegaron al cruce de Vasco de Quiroga y prolongación Paseo de la Reforma para brindar atención médica. Hasta el momento, el saldo preliminar es el siguiente:



10 alumnos lesionados: Reportes en el sitio indican que al menos una decena de estudiantes resultaron heridos tras caer de la estructura.

Reportes en el sitio indican que al menos una decena de estudiantes resultaron heridos tras caer de la estructura. Búsqueda de afectados: Las autoridades verifican el número exacto de personas que requieren traslado hospitalario o atención por crisis nerviosa.

En grabaciones de seguridad se observa el instante exacto en que los estudiantes posaban para la imagen y, segundos después, la parte posterior de la estructura colapsa por el peso.

- @PLATA11CDMX reporta desde afuera del lugar de los hechos. pic.twitter.com/dhD1yIIpbg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 27, 2026

Movilización de emergencia para Santa Fe por alumnos heridos

La emergencia provocó la llegada inmediata de ambulancias y personal de Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón. La zona de la explanada donde se realizaba el evento ha sido acordonada para facilitar las labores de los paramédicos y evaluar si hubo fallas en la instalación de las gradas provisionales.

La circulación en las inmediaciones de la avenida Vasco de Quiroga se ha visto afectada por el ingreso y salida de las unidades de emergencia, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona de Peña Blanca si no es necesario.

