En India continúa aumentando la temperatura y el número de fallecidos

Una abrasadora ola de calor en dos de los estados más poblados de la India ha sobrepasado la capacidad de los hospitales, hacinó una morgue y afectó el suministro eléctrico. La temperatura alcanzó 43.5 grados centígrados, incrementando el número de fallecidos a 166.

Las autoridades informaron que cientos de personas han sido llevadas a los hospitales por golpes de calor ocasionando escasez de recursos médicos.

Hemos dicho a la gente que tomen precauciones y eviten salir de sus casas, externó el ministro de salud del estado de Uttar Pradesh del norte de India, Mayankeshwar Sharan Singh.

El aumento de las temperaturas ha dejado 166 muertos

En estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, 119 personas han fallecido por padecimientos relacionados con el calor en los últimos días, mientras que en el vecino estado de Bihar se han reportado 47 decesos.

Hospital saturado por altas temperaturas

El hospital más grande en el distrito de Uttar Pradesh, donde se encuentra Ballia, dijo que no puede recibir a más pacientes. Los directivos señalaron que la morgue está llena después de que 54 personas, todos ellos ancianos con problemas de salud preexistentes, murieron durante la ola de calor. A algunas familias se les pidió que se llevaran los cuerpos a casas de sus familiares.

El ministro de salud del estado, Brajesh Pathak, dijo que un equipo integrado por dos expertos investigará qué causó el gran número de fallecidos y cuántas de ellas estuvieron relacionadas directamente con las altas temperaturas.

India también enfrenta cortes generalizados de energía y falta de agua

Aunque las regiones del norte de India son conocidas por su abrasador calor durante los meses del verano, las temperaturas han estado por encima de lo habitual, según el Departamento Meteorológico de la India, con máximas de 43.5 Celsius.

Qué es un golpe de calor

Son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso en altas temperaturas.

En estas situaciones el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura. El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40 grados centígrados o más.

Qué hacer para evitar un golpe de calor

Cuidar la hidratación y la alimentación:

Dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia.

Ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día.

No ofrecer bebidas muy frías o calientes

No ofrecer comidas pesadas

Reducir la actividad física en los horarios de mayor calor

Permanecer en lugares ventilados y frescos

Vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros

Bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia.

No exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

Mantener a los niños, los mayores y las personas más vulnerables, en lugares bien ventilados, usar ventiladores o aire acondicionado cuando la temperatura ambiente es muy elevada.

Nunca permanezca con ellos ni los deje solos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Recomendación para jóvenes y adolescentes

No consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. No es conveniente tomar cerveza para aliviar la sed y el calor.

Evitar los esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes.

Sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga.

Recordar las recomendaciones generales sobre la hidratación, alimentación y refrescar el cuerpo.