Suman cuatro ataques más por parte de un indigente en Polanco, CDMX

La tranquilidad de los vecinos de la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se ha visto perturbada por una serie de ataques físicos y un robo presuntamente cometidos por un indigente identificado como Éric, quien se encuentra en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ha generado preocupación entre los residentes, quienes temen por su seguridad, ya que un juez del poder judicial permitió dejarlo libre y enfrentar su proceso en libertad por el delito de robo.

Indigente ataca físicamente a persona con discapacidad en la colonia Polanco

El incidente más grave ocurrió el 16 de febrero en la intersección de las calles Leibniz y Kant, donde Éric presuntamente atacó a Winnie, un vecino con discapacidad, de acuerdo con los testigos, Éric tomó un pedazo de concreto y golpeó a Winnie en la cabeza sin motivo aparente, aprovechando que la víctima estaba distraída.

La situación se agravó cuando Winnie intentó denunciar la agresión ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con una vecina de la colonia en Anzures, Winnie se enfrentó a la falta de recursos y personal adecuado en el ministerio público, “No había la célula para personas con discapacidad en el ministerio público a esa hora, no, no había ni médico legista en el ministerio público”.

Tres ataques más por parte de un indigente

En los días siguientes, Éric presuntamente realizó otros tres ataques en la misma zona, una de las víctimas, relató “De reojo vi que esta persona levantó la mano, tenía un ladrillo y me lo aventó hacia la espalda”.

Además, el 18 de febrero, Érick lanzó una roca contra un automóvil, poniendo en peligro a una madre y a su hija: “si hubiera traído el vidrio abajo, le hubiera pegado en la cabeza a mi hija”, explicó la víctima.

El mismo 18 de febrero, Érick fue detenido tras cometer un robo en la calle Shakespeare, la víctima relató “me pidió que si le daba dinero, volteo y le dije que no y pues me dijo, entonces ya valió ve***, y me metió las manos en la chamarra y me sacó un videojuego”.

Érick en libertad, tras ataques

A pesar de estos incidentes, el 22 de febrero un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México permitió que Éric enfrentara su proceso en libertad por el delito de robo, esta decisión ha generado indignación entre los vecinos, quienes consideran que representa un riesgo para la comunidad.

El atentado contra Winnie continúa impune, y los vecinos temen que alguien más pueda resultar herido a manos de Éric, la preocupación se ha intensificado ante la falta de acción por parte de las autoridades para abordar la situación de manera efectiva, los residentes exigen medidas urgentes para garantizar su seguridad y evitar futuros incidentes.