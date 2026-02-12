Industria de la radio y TV enfrenta posible huelga nacional; hay 150 mil empleos en riesgo

Más de 150 mil empleos directos e indirectos se encuentran en riesgo ante la falta de acuerdos para la renovación del Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión, proceso que mantiene en tensión a empresarios y sindicatos del sector. La negociación se desarrolla entre la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y los sindicatos de trabajadores, sin que hasta el momento se haya alcanzado un consenso.

A esta situación se suma la preocupación del gremio por tres iniciativas de ley que la Secretaría de Cultura planea enviar al Congreso de la Unión , las cuales, de acuerdo con representantes de la industria, impactarían directamente en su funcionamiento y en la certidumbre regulatoria del sector.

CIRT advierte impacto por iniciativas sobre derechos de autor, cine e inteligencia artificial

El presidente de la CIRT, José Antonio García, explicó que las iniciativas están relacionadas con temas clave para la industria.

“Una de ellas con respecto a derechos de autor, otra con respecto a la cinematografía de México y otra sobre la inteligencia artificial, iniciativas de ley en las que por supuesto a la Industria de la Radio y la Televisión y a las Telecomunicaciones en México, nos interesan porque es parte de la regulación de esta industria”, señaló.

El gremio empresarial ha solicitado que las autoridades los tomen en cuenta durante el análisis de estas propuestas legislativas, al considerar que podrían generar afectaciones operativas y económicas si se aprueban sin la participación del sector.

José Antonio García advirtió que el panorama genera incertidumbre en un entorno ya complejo.

“Necesitamos tener certidumbre de las reformas, de por sí somos el sector más regulado en este país, con el que competimos de manera desleal con las aplicaciones digitales que no tienen ninguna regulación y ahora con esto claro que estamos con incertidumbre”, expresó.

Vencimiento del plazo y amenaza de huelga nacional

El conflicto laboral se intensifica debido a que el domingo 15 de febrero vence el plazo para renovar el Contrato Ley. De no alcanzarse un acuerdo, los sindicatos han advertido que estallará una huelga nacional en estaciones de radio y televisión.

El secretario general del Comité Nacional del STIRTT, Francisco Contreras, alertó sobre las consecuencias de un eventual paro.

“Hoy como nunca estamos en el grave riesgo de que la radio y la televisión en este país se paralice, de 50 años que tiene el contrato ley, hoy en este momento las condiciones que prevalecen en la industria y donde no hemos llegado a acuerdos y consensos nos estarían obligando a estallar las huelgas en todas las estaciones de radio y televisión en el país”, afirmó.

Trabajadores exigen frenar automatización y eliminar el apartado “D” en negociación con CIRT

Además del tema salarial, los trabajadores han planteado otras demandas.

“El CIRT ha solicitado en el pliego petitorio un incremento salarial del 15 por ciento, sabemos que las condiciones ahorita están complicadas, estamos buscando un factor, un incremento que pueda convenir a las partes, pero también estamos pidiendo un alto a la constante automatización de la industria de la radio y la televisión y también dejar ya de lado el apartado ‘D’”, explicó Contreras, al referirse a condiciones laborales diferenciadas dentro de un mismo centro de trabajo.

El diálogo se retomará el viernes 13 de febrero, fecha clave para evitar una paralización nacional del sector.