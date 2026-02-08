Video exhibe a diputada Diana Sánchez Barrios pintarle el “dedo” a ciclista

Como si no fueran suficientes los políticos que están dando de que hablar en México, un video difundido en redes sociales colocó bajo el reflector a la diputada del Congreso de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios , luego de que un ciclista denunciara haber sido desplazado de su carril por una camioneta en la que viajaba la legisladora, presuntamente escoltada por una patrulla oficial.

Las imágenes, grabadas desde una bicicleta, muestran el momento en que un vehículo avanza con apoyo de una unidad policial con sirena encendida. De acuerdo con el propio autor del video, los hechos ocurrieron en calles de la alcaldía Benito Juárez, una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital.

VIDEO: Diputada Diana Sánchez Barrios hace seña a ciclista

En un video con duración de 25 segundos se puede ver al ciclista emparejarse a la camionera, en ese momento la diputada que se encontraba al interior de la unidad lanza una seña obscena que rapidamente se coló a las redes sociales y generó una oleada de opiniones.

Usuarios cuestionaron tanto la actitud de la funcionaria como el uso de escoltas oficiales en un incidente de tránsito, especialmente cuando el afectado era un ciclista, uno de los sectores más vulnerables en la movilidad urbana.

Por la morenista en su trocón escoltada pasandose los altos.

A un ciclista casi lo atropella y todavia se enojó.

Diputada Diana Sánchez justifica seña obscena con "miedo"

Ante el creciente señalamiento público, la diputada abordó el tema en un programa radiofónico, donde admitió que su reacción fue inapropiada; explicó que su conducta estuvo influida por un episodio de miedo y estrés postraumático.

Sánchez Barrios recordó que sobrevivió a un atentado armado, en el que recibió cinco impactos de bala, lo que aún le genera secuelas emocionales. Afirmó que la presencia de un ciclista grabándola, con el rostro parcialmente cubierto, detonó un estado de alarma al evocar el ataque que sufrió el año pasado.

Asimismo, defendió el uso de una camioneta blindada y escoltas, argumentando que son medidas de protección derivadas de dicho atentado, ocurrido en el Centro Histórico, donde también perdieron la vida un familiar cercano y un comerciante.

Antecedentes de Diana Sánchez: Desde prisión presuntos vinculos con la Unión Tepito

La polémica también reavivó señalamientos del pasado, pues la diputada estuvo detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, tras ser acusada de delitos como extorsión y robo agravado en pandilla, además de ser investigada por presuntos vínculos con la Unión Tepito, cargos que en su momento generaron amplio debate mediático.

En medio del escándalo, Sánchez Barrios anunció que trabaja en una iniciativa legislativa para reforzar medidas de identificación en espacios públicos, proponiendo restricciones al ingreso con cubrebocas, casco o el rostro cubierto, al considerar que esto podría mejorar la seguridad.

